https://ria.ru/20220224/gaz-1774845608.html

Цены фьючерсов на газ в Европе выросли на 60%

Цены фьючерсов на газ в Европе выросли на 60% - РИА Новости, 24.02.2022

Цены фьючерсов на газ в Европе выросли на 60%

Цены мартовских фьючерсов на газ выросли на 60 процентов, следует из данных лондонской биржи ICE. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T18:19

2022-02-24T18:19

2022-02-24T19:18

экономика

обострение ситуации в днр и лнр

европа

украина

азия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760481464_0:0:2623:1475_1920x0_80_0_0_e00835a402c0d5c8cfd924663d844921.jpg

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Цены мартовских фьючерсов на газ выросли на 60 процентов, следует из данных лондонской биржи ICE.В последние минуты стоимость контрактов поднялась выше 1,6 тысячи долларов за тысячу кубометров. Пока ценовой максимум четверга составляет 1636 долларов — это на 60 процентов выше расчета накануне.В последние дни газ резко подорожал из-за усиления внешнеполитических рисков. Если в понедельник расчетная цена составила почти 850 долларов, то в среду приблизилась к 1050 долларам за тысячу кубометров: за два дня выросла на 22,5 процента.Ранее президент России Владимир Путин в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация, и добавил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.В Министерстве обороны России подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре. В ведомстве отметили, что мирному населению ничего не угрожает.Ощутимый рост газовых цен в Европе начался еще с весны прошлого года. К концу лета топливо подорожало с 250-300 до 600 долларов, а в начале октября — до одной тысячи долларов. Исторический максимум на фьючерсном рынке в 2190 долларов зафиксировали 21 декабря 2021 года. Затем котировки коррекционно снизились, но цены все равно остаются высокими.Эксперты связывали такое подорожание топлива с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/gaz-1774820070.html

европа

украина

азия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Давид Андриясов

Давид Андриясов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

экономика, европа, украина, азия, россия