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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/gaz-1774845608.html
Цены фьючерсов на газ в Европе выросли на 60%
Цены фьючерсов на газ в Европе выросли на 60% - РИА Новости, 24.02.2022
Цены фьючерсов на газ в Европе выросли на 60%
Цены мартовских фьючерсов на газ выросли на 60 процентов, следует из данных лондонской биржи ICE. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T18:19
2022-02-24T19:18
экономика
обострение ситуации в днр и лнр
европа
украина
азия
россия
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Цены мартовских фьючерсов на газ выросли на 60 процентов, следует из данных лондонской биржи ICE.В последние минуты стоимость контрактов поднялась выше 1,6 тысячи долларов за тысячу кубометров. Пока ценовой максимум четверга составляет 1636 долларов — это на 60 процентов выше расчета накануне.В последние дни газ резко подорожал из-за усиления внешнеполитических рисков. Если в понедельник расчетная цена составила почти 850 долларов, то в среду приблизилась к 1050 долларам за тысячу кубометров: за два дня выросла на 22,5 процента.Ранее президент России Владимир Путин в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация, и добавил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.В Министерстве обороны России подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре. В ведомстве отметили, что мирному населению ничего не угрожает.Ощутимый рост газовых цен в Европе начался еще с весны прошлого года. К концу лета топливо подорожало с 250-300 до 600 долларов, а в начале октября — до одной тысячи долларов. Исторический максимум на фьючерсном рынке в 2190 долларов зафиксировали 21 декабря 2021 года. Затем котировки коррекционно снизились, но цены все равно остаются высокими.Эксперты связывали такое подорожание топлива с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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экономика, европа, украина, азия, россия
18:19 24.02.2022 (обновлено: 19:18 24.02.2022)
 
Цены фьючерсов на газ в Европе выросли на 60%

Цены фьючерсов на газ в Европе выросли на 60% и превысили 1600 долларов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКомпрессорная станция
Компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Компрессорная станция
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Цены мартовских фьючерсов на газ выросли на 60 процентов, следует из данных лондонской биржи ICE.
В последние минуты стоимость контрактов поднялась выше 1,6 тысячи долларов за тысячу кубометров. Пока ценовой максимум четверга составляет 1636 долларов — это на 60 процентов выше расчета накануне.
В последние дни газ резко подорожал из-за усиления внешнеполитических рисков. Если в понедельник расчетная цена составила почти 850 долларов, то в среду приблизилась к 1050 долларам за тысячу кубометров: за два дня выросла на 22,5 процента.
Ранее президент России Владимир Путин в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация, и добавил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.
В Министерстве обороны России подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре. В ведомстве отметили, что мирному населению ничего не угрожает.
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
Инфографика
Посмотреть
Ощутимый рост газовых цен в Европе начался еще с весны прошлого года. К концу лета топливо подорожало с 250-300 до 600 долларов, а в начале октября — до одной тысячи долларов. Исторический максимум на фьючерсном рынке в 2190 долларов зафиксировали 21 декабря 2021 года. Затем котировки коррекционно снизились, но цены все равно остаются высокими.
Эксперты связывали такое подорожание топлива с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Рабочий на газохранилище - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
Вчера, 16:56
В Берлине не заметили признаков снижения поставок газа из России
Опубликовано: Давид Андриясов
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭкономикаЕвропаУкраинаАзияРоссия
 
 
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