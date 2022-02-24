https://ria.ru/20220224/gaz-1774651272.html

Заявка на транзит российского газа через Украину выросла

Заявка на транзит российского газа через Украину выросла - РИА Новости, 24.02.2022

Заявка на транзит российского газа через Украину выросла

Заявка на транзит российского газа через Украину на четверг выросла до 83,9 миллиона кубометров, хотя эти данные неокончательные и могут измениться,... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T09:03

2022-02-24T09:03

2022-02-24T09:10

экономика

украина

россия

газпром

европа

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Заявка на транзит российского газа через Украину на четверг выросла до 83,9 миллиона кубометров, хотя эти данные неокончательные и могут измениться, свидетельствует информация на сайте "Оператора ГТС Украины".Фактический поток газа через газоизмерительные станции (ГИС) "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России 22 февраля составил 50,3 миллиона кубометров против 50,7 и 47,7 миллиона кубометров 21 и 20 февраля. Заявки на транзит в этих точках 23 февраля говорили о возможном росте прокачки до 61 миллиона кубометров. Аналогичный показатель на 24 февраля еще выше - 83,9 миллион кубометров. Однако данные обновляются и могут измениться.Транзит газа из России через Украину резко упал в январе, в среднем он был почти вдвое меньше, чем предусмотренные контрактом 109 миллионов кубометров в сутки. С конца января "Газпром" увеличил прокачку, но затем она вновь постепенно снизилась, а потом и вовсе скатилась до январских отметок.Газопровод "Ямал-Европа", также один из основных маршрутов "Газпрома" для поставки газа в Европу, остается невостребованным российской компанией. Газопровод продолжает работать в реверсном режиме - физический поток газа идет со стороны Германии в Польшу, а не наоборот.Отопительный сезон в Европе в целом завершается, погода остается мягкой. При этом выработка электроэнергии из возобновляемых источников в последние дни растет. Доля ветрогенерации в производстве электроэнергии составила на прошлой неделе в среднем 25,2%. Это на 8 процентных пунктов больше, чем на предыдущей, когда показатель достиг в среднем 17,2%, следует из данных Wind Europe. В понедельник показатель был на уровне 29,2%, во вторник - 23,8%, в среду - 21,1%.В то же время заполненность европейских газовых хранилищ на минимальном уровне. На утро 23 февраля она составляла 30,4%, что почти на 12 процентных пунктов ниже среднего показателя на эту дату за прошедшие пять лет. Обычно отбор газа из хранилищ продолжается до конца марта.

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, украина, россия, газпром, европа