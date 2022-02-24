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Заявка на транзит российского газа через Украину выросла
Заявка на транзит российского газа через Украину выросла - РИА Новости, 24.02.2022
Заявка на транзит российского газа через Украину выросла
Заявка на транзит российского газа через Украину на четверг выросла до 83,9 миллиона кубометров, хотя эти данные неокончательные и могут измениться,... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T09:03
2022-02-24T09:10
экономика
украина
россия
газпром
европа
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Заявка на транзит российского газа через Украину на четверг выросла до 83,9 миллиона кубометров, хотя эти данные неокончательные и могут измениться, свидетельствует информация на сайте "Оператора ГТС Украины".Фактический поток газа через газоизмерительные станции (ГИС) "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России 22 февраля составил 50,3 миллиона кубометров против 50,7 и 47,7 миллиона кубометров 21 и 20 февраля. Заявки на транзит в этих точках 23 февраля говорили о возможном росте прокачки до 61 миллиона кубометров. Аналогичный показатель на 24 февраля еще выше - 83,9 миллион кубометров. Однако данные обновляются и могут измениться.Транзит газа из России через Украину резко упал в январе, в среднем он был почти вдвое меньше, чем предусмотренные контрактом 109 миллионов кубометров в сутки. С конца января "Газпром" увеличил прокачку, но затем она вновь постепенно снизилась, а потом и вовсе скатилась до январских отметок.Газопровод "Ямал-Европа", также один из основных маршрутов "Газпрома" для поставки газа в Европу, остается невостребованным российской компанией. Газопровод продолжает работать в реверсном режиме - физический поток газа идет со стороны Германии в Польшу, а не наоборот.Отопительный сезон в Европе в целом завершается, погода остается мягкой. При этом выработка электроэнергии из возобновляемых источников в последние дни растет. Доля ветрогенерации в производстве электроэнергии составила на прошлой неделе в среднем 25,2%. Это на 8 процентных пунктов больше, чем на предыдущей, когда показатель достиг в среднем 17,2%, следует из данных Wind Europe. В понедельник показатель был на уровне 29,2%, во вторник - 23,8%, в среду - 21,1%.В то же время заполненность европейских газовых хранилищ на минимальном уровне. На утро 23 февраля она составляла 30,4%, что почти на 12 процентных пунктов ниже среднего показателя на эту дату за прошедшие пять лет. Обычно отбор газа из хранилищ продолжается до конца марта.
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экономика, украина, россия, газпром, европа
09:03 24.02.2022 (обновлено: 09:10 24.02.2022)
 
Заявка на транзит российского газа через Украину выросла

Заявка на транзит российского газа через Украину выросла до 83,9 миллиона кубов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие
Газодобывающее предприятие - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Газодобывающее предприятие
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Заявка на транзит российского газа через Украину на четверг выросла до 83,9 миллиона кубометров, хотя эти данные неокончательные и могут измениться, свидетельствует информация на сайте "Оператора ГТС Украины".
Фактический поток газа через газоизмерительные станции (ГИС) "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России 22 февраля составил 50,3 миллиона кубометров против 50,7 и 47,7 миллиона кубометров 21 и 20 февраля. Заявки на транзит в этих точках 23 февраля говорили о возможном росте прокачки до 61 миллиона кубометров. Аналогичный показатель на 24 февраля еще выше - 83,9 миллион кубометров. Однако данные обновляются и могут измениться.
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Транзит газа из России через Украину резко упал в январе, в среднем он был почти вдвое меньше, чем предусмотренные контрактом 109 миллионов кубометров в сутки. С конца января "Газпром" увеличил прокачку, но затем она вновь постепенно снизилась, а потом и вовсе скатилась до январских отметок.
Газопровод "Ямал-Европа", также один из основных маршрутов "Газпрома" для поставки газа в Европу, остается невостребованным российской компанией. Газопровод продолжает работать в реверсном режиме - физический поток газа идет со стороны Германии в Польшу, а не наоборот.
Отопительный сезон в Европе в целом завершается, погода остается мягкой. При этом выработка электроэнергии из возобновляемых источников в последние дни растет. Доля ветрогенерации в производстве электроэнергии составила на прошлой неделе в среднем 25,2%. Это на 8 процентных пунктов больше, чем на предыдущей, когда показатель достиг в среднем 17,2%, следует из данных Wind Europe. В понедельник показатель был на уровне 29,2%, во вторник - 23,8%, в среду - 21,1%.
В то же время заполненность европейских газовых хранилищ на минимальном уровне. На утро 23 февраля она составляла 30,4%, что почти на 12 процентных пунктов ниже среднего показателя на эту дату за прошедшие пять лет. Обычно отбор газа из хранилищ продолжается до конца марта.
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Опубликовано: Ольга Маркова
 
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