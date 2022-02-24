https://ria.ru/20220224/frantsiya-1774785681.html

Во Франции задействовали службы кибербезопасности из-за ситуации на Украине

Во Франции задействовали службы кибербезопасности из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 24.02.2022

Во Франции задействовали службы кибербезопасности из-за ситуации на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе совета по безопасности и обороне, который проходил в четверг в первой половине дня, принял решение привести в... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T15:15

2022-02-24T15:15

2022-02-24T15:28

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ПАРИЖ, 24 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе совета по безопасности и обороне, который проходил в четверг в первой половине дня, принял решение привести в состояние повышенной готовности службы кибербезопасности и поднимал вопрос предоставления Украине дополнительной помощи, передает радиостанция Europe 1.По данным радио, на заседании присутствовали премьер-министр Жан Кастекс, глава МИД Жан-ИВ Ле Дриан, глава МВД Жеральд Дарманен, министр обороны Флоранс Парли и глава минфина Брюно Ле Мэр, а также руководители служб разведки. Мероприятие продлилось около часа.Макрон на совете безопасности попросил его участников обозначить интересы Франции в России и на Украине для оценки последствий конфликта, а также поднимал вопрос о безопасности французов на Украине. Кроме того, французский лидер призвал "обдумать" возможность обеспечения средств эвакуации с территории Украины, отмечает издание.Одно из принятых на заседании решений - привести в состояние повышенной готовности "все службы безопасности государства". Также участники совета рассматривали вопрос предоставления Украине помощи. Сейчас Франция поставляет только экономическую помощь для финансирования военных нужд, но на совбезе было решено "усилить поддержку Украине всеми способами".Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, где ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/polety-1774693566.html

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Станислав Ванд

в мире, франция, украина, флоранс парли, жеральд дарманен, владимир зеленский, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика