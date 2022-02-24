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Сеть Metro остановила работу более половины филиалов на Украине, пишут СМИ
Сеть Metro остановила работу более половины филиалов на Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 24.02.2022
Сеть Metro остановила работу более половины филиалов на Украине, пишут СМИ
Сеть Metro приостановила работу 16 филиалов из 26 на Украине из соображений безопасности, сотрудники из магазина в Мариуполе эвакуированы вместе с семьями,... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T21:06
2022-02-24T21:06
в мире
украина
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БЕРЛИН, 24 фев - РИА Новости. Сеть Metro приостановила работу 16 филиалов из 26 на Украине из соображений безопасности, сотрудники из магазина в Мариуполе эвакуированы вместе с семьями, сообщает издание Handelsblatt.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, украина
21:06 24.02.2022
 
Сеть Metro остановила работу более половины филиалов на Украине, пишут СМИ

Handelsblatt: сеть Metro остановила работу более половины филиалов на Украине

© AP Photo / Emilio MorenattiВид Киева. 24 февраля 2022
Вид Киева. 24 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© AP Photo / Emilio Morenatti
Вид Киева. 24 февраля 2022. Архивное фото
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БЕРЛИН, 24 фев - РИА Новости. Сеть Metro приостановила работу 16 филиалов из 26 на Украине из соображений безопасности, сотрудники из магазина в Мариуполе эвакуированы вместе с семьями, сообщает издание Handelsblatt.
"Мы эвакуировали оттуда сотрудников и их семьи в безопасные регионы страны", - заявила газете представитель сети.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
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