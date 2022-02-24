https://ria.ru/20220224/filialy-1774892417.html

Сеть Metro остановила работу более половины филиалов на Украине, пишут СМИ

Сеть Metro остановила работу более половины филиалов на Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 24.02.2022

Сеть Metro остановила работу более половины филиалов на Украине, пишут СМИ

Сеть Metro приостановила работу 16 филиалов из 26 на Украине из соображений безопасности, сотрудники из магазина в Мариуполе эвакуированы вместе с семьями,... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T21:06

2022-02-24T21:06

2022-02-24T21:06

в мире

украина

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БЕРЛИН, 24 фев - РИА Новости. Сеть Metro приостановила работу 16 филиалов из 26 на Украине из соображений безопасности, сотрудники из магазина в Мариуполе эвакуированы вместе с семьями, сообщает издание Handelsblatt.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220224/kiev-1774706450.html

украина

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, украина