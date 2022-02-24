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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/evropa-1774825462.html
ЕС больше ничего не может, кроме как размахивать санкциями, заявили в МИД
ЕС больше ничего не может, кроме как размахивать санкциями, заявили в МИД - РИА Новости, 24.02.2022
ЕС больше ничего не может, кроме как размахивать санкциями, заявили в МИД
Россия ответит на шаги западных стран, которые "больше ничего не умеют", кроме как "размахивать" санкциями, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T17:12
2022-02-24T17:40
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
европа
донбасс
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Россия ответит на шаги западных стран, которые "больше ничего не умеют", кроме как "размахивать" санкциями, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Когда Европа сейчас в очередной раз достала из ящика очередной пакет санкций и ими размахивает, видимо, больше ничего не умеет, а им бы сейчас подумать к чему это могло бы привести, если государство, которое взрывается изнутри из-за внутренних проблем, вдруг заикается об обладании ядерным оружием", - сказала Захарова в эфире "Россия 24".Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Дарья Буймова
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в мире, европа, донбасс, санкции в отношении россии
17:12 24.02.2022 (обновлено: 17:40 24.02.2022)
 
ЕС больше ничего не может, кроме как размахивать санкциями, заявили в МИД

В МИД заявили, что Европа больше ничего не может, кроме как размахивать санкциями

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Россия ответит на шаги западных стран, которые "больше ничего не умеют", кроме как "размахивать" санкциями, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Когда Европа сейчас в очередной раз достала из ящика очередной пакет санкций и ими размахивает, видимо, больше ничего не умеет, а им бы сейчас подумать к чему это могло бы привести, если государство, которое взрывается изнутри из-за внутренних проблем, вдруг заикается об обладании ядерным оружием", - сказала Захарова в эфире "Россия 24".
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
17:15
МИД пообещал зеркальный ответ на санкции Европы и США
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЕвропаДонбассСанкции в отношении России
 
 
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