https://ria.ru/20220224/evropa-1774825462.html
ЕС больше ничего не может, кроме как размахивать санкциями, заявили в МИД
ЕС больше ничего не может, кроме как размахивать санкциями, заявили в МИД - РИА Новости, 24.02.2022
ЕС больше ничего не может, кроме как размахивать санкциями, заявили в МИД
Россия ответит на шаги западных стран, которые "больше ничего не умеют", кроме как "размахивать" санкциями, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T17:12
2022-02-24T17:12
2022-02-24T17:40
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
европа
донбасс
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Россия ответит на шаги западных стран, которые "больше ничего не умеют", кроме как "размахивать" санкциями, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Когда Европа сейчас в очередной раз достала из ящика очередной пакет санкций и ими размахивает, видимо, больше ничего не умеет, а им бы сейчас подумать к чему это могло бы привести, если государство, которое взрывается изнутри из-за внутренних проблем, вдруг заикается об обладании ядерным оружием", - сказала Захарова в эфире "Россия 24".Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, донбасс, санкции в отношении россии
17:12 24.02.2022 (обновлено: 17:40 24.02.2022)
ЕС больше ничего не может, кроме как размахивать санкциями, заявили в МИД
В МИД заявили, что Европа больше ничего не может, кроме как размахивать санкциями