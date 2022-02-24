https://ria.ru/20220224/evropa-1774825462.html

ЕС больше ничего не может, кроме как размахивать санкциями, заявили в МИД

ЕС больше ничего не может, кроме как размахивать санкциями, заявили в МИД - РИА Новости, 24.02.2022

ЕС больше ничего не может, кроме как размахивать санкциями, заявили в МИД

Россия ответит на шаги западных стран, которые "больше ничего не умеют", кроме как "размахивать" санкциями, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T17:12

2022-02-24T17:12

2022-02-24T17:40

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

европа

донбасс

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Россия ответит на шаги западных стран, которые "больше ничего не умеют", кроме как "размахивать" санкциями, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Когда Европа сейчас в очередной раз достала из ящика очередной пакет санкций и ими размахивает, видимо, больше ничего не умеет, а им бы сейчас подумать к чему это могло бы привести, если государство, которое взрывается изнутри из-за внутренних проблем, вдруг заикается об обладании ядерным оружием", - сказала Захарова в эфире "Россия 24".Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774826963.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, европа, донбасс, санкции в отношении россии