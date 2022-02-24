https://ria.ru/20220224/evakuatsiya-1774892701.html

ОБСЕ решила временно эвакуировать всех членов миссии с Украины

ОБСЕ решила временно эвакуировать всех членов миссии с Украины - РИА Новости, 24.02.2022

ОБСЕ решила временно эвакуировать всех членов миссии с Украины

Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид заявила, что решила временно эвакуировать всех членов миссии ОБСЕ с Украины как можно скорее. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T21:08

2022-02-24T21:08

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обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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украина

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донбасс

хельга шмид

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ВЕНА, 24 фев - РИА Новости. Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид заявила, что решила временно эвакуировать всех членов миссии ОБСЕ с Украины как можно скорее."В связи с продолжающимися боевыми действиями и ухудшением ситуации с безопасностью в Украине, по согласованию с Действующим председателем я приняла решение как можно скорее временно эвакуировать всех членов международной миссии из Украины", - говорится в заявлении Шмид, текст которого распространила пресс-служба ОБСЕ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/obstrel-1774881377.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, обсе, украина, ситуация в днр и лнр, донбасс, хельга шмид