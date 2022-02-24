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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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ОБСЕ решила временно эвакуировать всех членов миссии с Украины
ОБСЕ решила временно эвакуировать всех членов миссии с Украины - РИА Новости, 24.02.2022
ОБСЕ решила временно эвакуировать всех членов миссии с Украины
Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид заявила, что решила временно эвакуировать всех членов миссии ОБСЕ с Украины как можно скорее. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T21:08
2022-02-24T21:15
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
обсе
украина
ситуация в днр и лнр
донбасс
хельга шмид
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ВЕНА, 24 фев - РИА Новости. Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид заявила, что решила временно эвакуировать всех членов миссии ОБСЕ с Украины как можно скорее."В связи с продолжающимися боевыми действиями и ухудшением ситуации с безопасностью в Украине, по согласованию с Действующим председателем я приняла решение как можно скорее временно эвакуировать всех членов международной миссии из Украины", - говорится в заявлении Шмид, текст которого распространила пресс-служба ОБСЕ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, обсе, украина, ситуация в днр и лнр, донбасс, хельга шмид
21:08 24.02.2022 (обновлено: 21:15 24.02.2022)
 
ОБСЕ решила временно эвакуировать всех членов миссии с Украины

Генсек ОБСЕ Шмид заявила, что решила временно эвакуировать всех членов миссии с Украины

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкАвтомобили ОБСЕ в Донецке
Автомобили ОБСЕ в Донецке - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Автомобили ОБСЕ в Донецке
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ВЕНА, 24 фев - РИА Новости. Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид заявила, что решила временно эвакуировать всех членов миссии ОБСЕ с Украины как можно скорее.
"В связи с продолжающимися боевыми действиями и ухудшением ситуации с безопасностью в Украине, по согласованию с Действующим председателем я приняла решение как можно скорее временно эвакуировать всех членов международной миссии из Украины", - говорится в заявлении Шмид, текст которого распространила пресс-служба ОБСЕ.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Представитель СЦКК ЛНР ведёт мониторинг ситуации в Донбассе - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
Вчера, 20:41Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ВСУ за три часа обстреляли пять населенных пунктов, сообщили в ЛНР
Опубликовано: Петр Попадюк
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреОБСЕУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРДонбассХельга Шмид
 
 
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