https://ria.ru/20220224/evakuatsiya-1774892701.html
ОБСЕ решила временно эвакуировать всех членов миссии с Украины
ОБСЕ решила временно эвакуировать всех членов миссии с Украины - РИА Новости, 24.02.2022
ОБСЕ решила временно эвакуировать всех членов миссии с Украины
Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид заявила, что решила временно эвакуировать всех членов миссии ОБСЕ с Украины как можно скорее. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T21:08
2022-02-24T21:08
2022-02-24T21:15
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
обсе
украина
ситуация в днр и лнр
донбасс
хельга шмид
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772941085_0:308:3067:2033_1920x0_80_0_0_4f16c269774bc7447565ef234ff3ae02.jpg
ВЕНА, 24 фев - РИА Новости. Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид заявила, что решила временно эвакуировать всех членов миссии ОБСЕ с Украины как можно скорее."В связи с продолжающимися боевыми действиями и ухудшением ситуации с безопасностью в Украине, по согласованию с Действующим председателем я приняла решение как можно скорее временно эвакуировать всех членов международной миссии из Украины", - говорится в заявлении Шмид, текст которого распространила пресс-служба ОБСЕ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220224/obstrel-1774881377.html
украина
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772941085_22:0:2751:2047_1920x0_80_0_0_27f50ee1df163d9dbd9185f3a91c704d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, обсе, украина, ситуация в днр и лнр, донбасс, хельга шмид
21:08 24.02.2022 (обновлено: 21:15 24.02.2022)
ОБСЕ решила временно эвакуировать всех членов миссии с Украины
Генсек ОБСЕ Шмид заявила, что решила временно эвакуировать всех членов миссии с Украины