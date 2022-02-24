https://ria.ru/20220224/evakuatsiya-1774805076.html

В МИД рассказали об эвакуации российских дипломатов из Киева

В МИД рассказали об эвакуации российских дипломатов из Киева - РИА Новости, 24.02.2022

В МИД рассказали об эвакуации российских дипломатов из Киева

Граждане России, которые остаются на Украине, могут после эвакуации посольства вернуться на родину или обратиться в консульские учреждения РФ в сопредельных... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T16:14

2022-02-24T16:14

2022-02-24T16:36

россия

в мире

украина

владимир путин

донбасс

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Граждане России, которые остаются на Украине, могут после эвакуации посольства вернуться на родину или обратиться в консульские учреждения РФ в сопредельных государствах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее она заявила, что в ночь на 24 февраля закончилась эвакуация дипломатических учреждений РФ с Украины."У нас не работают там дипломатические учреждения. Относительно того, куда могут обращаться российские граждане, которые сейчас там находятся, безусловно, речь идет о возможности пересечь границу и обратиться на территории России в соответствующие учреждения. Либо использовать наши консульские представительства на территории сопредельных государств", - сказала Захарова в эфире НТВ.

https://ria.ru/20220224/diplomaty-1774780215.html

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украина

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Владимир Лаврентьев

россия, в мире, украина, владимир путин, донбасс, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова