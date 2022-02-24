https://ria.ru/20220224/evakuatsiya-1774805076.html
В МИД рассказали об эвакуации российских дипломатов из Киева
В МИД рассказали об эвакуации российских дипломатов из Киева - РИА Новости, 24.02.2022
В МИД рассказали об эвакуации российских дипломатов из Киева
Граждане России, которые остаются на Украине, могут после эвакуации посольства вернуться на родину или обратиться в консульские учреждения РФ в сопредельных... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T16:14
2022-02-24T16:14
2022-02-24T16:36
россия
в мире
украина
владимир путин
донбасс
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/10/1773043286_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_19d37534cbd49a158da82c2a114eb1a9.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Граждане России, которые остаются на Украине, могут после эвакуации посольства вернуться на родину или обратиться в консульские учреждения РФ в сопредельных государствах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее она заявила, что в ночь на 24 февраля закончилась эвакуация дипломатических учреждений РФ с Украины."У нас не работают там дипломатические учреждения. Относительно того, куда могут обращаться российские граждане, которые сейчас там находятся, безусловно, речь идет о возможности пересечь границу и обратиться на территории России в соответствующие учреждения. Либо использовать наши консульские представительства на территории сопредельных государств", - сказала Захарова в эфире НТВ.
https://ria.ru/20220224/diplomaty-1774780215.html
россия
украина
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/10/1773043286_498:331:2787:2048_1920x0_80_0_0_9135992641a34a56eda50780d3f0bc01.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, украина, владимир путин, донбасс, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
16:14 24.02.2022 (обновлено: 16:36 24.02.2022)
В МИД рассказали об эвакуации российских дипломатов из Киева
Представитель МИД Захарова: эвакуация дипломатов из Киева закончилась в ночь на 24 февраля