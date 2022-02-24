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В МИД рассказали об эвакуации российских дипломатов из Киева
В МИД рассказали об эвакуации российских дипломатов из Киева - РИА Новости, 24.02.2022
В МИД рассказали об эвакуации российских дипломатов из Киева
Граждане России, которые остаются на Украине, могут после эвакуации посольства вернуться на родину или обратиться в консульские учреждения РФ в сопредельных... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T16:14
2022-02-24T16:36
россия
в мире
украина
владимир путин
донбасс
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Граждане России, которые остаются на Украине, могут после эвакуации посольства вернуться на родину или обратиться в консульские учреждения РФ в сопредельных государствах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее она заявила, что в ночь на 24 февраля закончилась эвакуация дипломатических учреждений РФ с Украины."У нас не работают там дипломатические учреждения. Относительно того, куда могут обращаться российские граждане, которые сейчас там находятся, безусловно, речь идет о возможности пересечь границу и обратиться на территории России в соответствующие учреждения. Либо использовать наши консульские представительства на территории сопредельных государств", - сказала Захарова в эфире НТВ.
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россия, в мире, украина, владимир путин, донбасс, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
16:14 24.02.2022 (обновлено: 16:36 24.02.2022)
 
В МИД рассказали об эвакуации российских дипломатов из Киева

Представитель МИД Захарова: эвакуация дипломатов из Киева закончилась в ночь на 24 февраля

© REUTERS / Valentyn OgirenkoЗдание посольства России в Киеве
Здание посольства России в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Здание посольства России в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Граждане России, которые остаются на Украине, могут после эвакуации посольства вернуться на родину или обратиться в консульские учреждения РФ в сопредельных государствах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее она заявила, что в ночь на 24 февраля закончилась эвакуация дипломатических учреждений РФ с Украины.
"У нас не работают там дипломатические учреждения. Относительно того, куда могут обращаться российские граждане, которые сейчас там находятся, безусловно, речь идет о возможности пересечь границу и обратиться на территории России в соответствующие учреждения. Либо использовать наши консульские представительства на территории сопредельных государств", - сказала Захарова в эфире НТВ.
Здание посольства США в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
15:03Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Американские дипломаты пока не планируют возвращаться на Украину, пишут СМИ
Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
РоссияВ миреУкраинаВладимир ПутинДонбассМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария Захарова
 
 
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