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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/evakuatsiya-1774645678.html
СМИ сообщили о начале всеобщей эвакуации в Луганской области
СМИ сообщили о начале всеобщей эвакуации в Луганской области - РИА Новости, 24.02.2022
СМИ сообщили о начале всеобщей эвакуации в Луганской области
В подконтрольной Киеву части Луганской области объявили всеобщую эвакуацию, сообщает агентство Укринформ со ссылкой на председателя Луганской областной... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T08:37
2022-02-24T08:46
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
луганская область
украина
владимир путин
россия
днепр (город)
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. В подконтрольной Киеву части Луганской области объявили всеобщую эвакуацию, сообщает агентство Укринформ со ссылкой на председателя Луганской областной государственной администрации Сергея Гайдая."В Луганской области объявили общую эвакуацию - собственными автомобилями людям рекомендуют двигаться в направлении Днепра, людям без транспорта - идти на вокзалы", - говорится в сообщении.Эвакуация объявлена в 05.50 по местному времени (6.50 мск).Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
https://ria.ru/20220224/germaniya-1774642268.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220224/naemniki-1774642844.html
луганская область
украина
россия
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в мире, ситуация в днр и лнр, луганская область, украина, владимир путин, россия, днепр (город)
08:37 24.02.2022 (обновлено: 08:46 24.02.2022)
 
СМИ сообщили о начале всеобщей эвакуации в Луганской области

СМИ: в подконтрольной Киеву части Луганской области объявили всеобщую эвакуацию

© REUTERS / Press Service of the Ukrainian Air Assault ForcesУкраинские военные во время учений
Украинские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© REUTERS / Press Service of the Ukrainian Air Assault Forces
Украинские военные во время учений
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. В подконтрольной Киеву части Луганской области объявили всеобщую эвакуацию, сообщает агентство Укринформ со ссылкой на председателя Луганской областной государственной администрации Сергея Гайдая.
Луганской области объявили общую эвакуацию - собственными автомобилями людям рекомендуют двигаться в направлении Днепра, людям без транспорта - идти на вокзалы", - говорится в сообщении.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
08:24Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Шольц назвал военную операцию на Украине нарушением международного права
Эвакуация объявлена в 05.50 по местному времени (6.50 мск).
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
08:26В мире
В ДНР подсчитали количество наемников на Украине
Опубликовано: Станислав Ванд
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРЛуганская областьУкраинаВладимир ПутинРоссияДнепр (город)
 
 
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