08:37 24.02.2022 (обновлено: 08:46 24.02.2022)
СМИ сообщили о начале всеобщей эвакуации в Луганской области
СМИ: в подконтрольной Киеву части Луганской области объявили всеобщую эвакуацию
Украинские военные во время учений
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. В подконтрольной Киеву части Луганской области объявили всеобщую эвакуацию, сообщает агентство Укринформ со ссылкой на председателя Луганской областной государственной администрации Сергея Гайдая.
"В Луганской области объявили общую эвакуацию - собственными автомобилями людям рекомендуют двигаться в направлении Днепра, людям без транспорта - идти на вокзалы", - говорится в сообщении.
Эвакуация объявлена в 05.50 по местному времени (6.50 мск).
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Станислав Ванд