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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/evakuatsiya-1774603327.html
Белый дом прокомментировал возможную эвакуацию Зеленского
Белый дом прокомментировал возможную эвакуацию Зеленского - РИА Новости, 24.02.2022
Белый дом прокомментировал возможную эвакуацию Зеленского
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отреагировала на появившиеся в СМИ публикации о том, что США якобы рекомендовали президенту Украины Владимиру Зеленскому... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T00:14
2022-02-24T01:23
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
сша
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 24 фев – РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отреагировала на появившиеся в СМИ публикации о том, что США якобы рекомендовали президенту Украины Владимиру Зеленскому покинуть Киев, заявив, что украинский лидер остается в столице и продолжает руководить своей страной.Ряд влиятельных американских СМИ ранее сообщили, что власти США в контактах с Зеленским призывали его отправиться из Киева во Львов ради его безопасности на фоне эскалации украинского кризиса.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, сша, ситуация в днр и лнр
00:14 24.02.2022 (обновлено: 01:23 24.02.2022)
 
Белый дом прокомментировал возможную эвакуацию Зеленского

Пресс-секретарь Белого дома Псаки заявила, что Зеленского не будут эвакуировать из Киева

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 фев – РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отреагировала на появившиеся в СМИ публикации о том, что США якобы рекомендовали президенту Украины Владимиру Зеленскому покинуть Киев, заявив, что украинский лидер остается в столице и продолжает руководить своей страной.
"Я не стану раскрывать детали наших переговоров и контактов, затрагивающих вопросы безопасности. Президент Украины остается в Киеве и продолжает руководить своей страной", - сказала Псаки в ходе регулярного брифинга.
Ряд влиятельных американских СМИ ранее сообщили, что власти США в контактах с Зеленским призывали его отправиться из Киева во Львов ради его безопасности на фоне эскалации украинского кризиса.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
00:10Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские военные обстреляли Горловку, заявили в Донецке
Опубликовано: Максим Горбачев
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСШАСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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