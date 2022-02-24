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Белый дом прокомментировал возможную эвакуацию Зеленского
Белый дом прокомментировал возможную эвакуацию Зеленского - РИА Новости, 24.02.2022
Белый дом прокомментировал возможную эвакуацию Зеленского
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отреагировала на появившиеся в СМИ публикации о том, что США якобы рекомендовали президенту Украины Владимиру Зеленскому... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T00:14
2022-02-24T00:14
2022-02-24T01:23
обострение ситуации в днр и лнр
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ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 24 фев – РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отреагировала на появившиеся в СМИ публикации о том, что США якобы рекомендовали президенту Украины Владимиру Зеленскому покинуть Киев, заявив, что украинский лидер остается в столице и продолжает руководить своей страной.Ряд влиятельных американских СМИ ранее сообщили, что власти США в контактах с Зеленским призывали его отправиться из Киева во Львов ради его безопасности на фоне эскалации украинского кризиса.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, ситуация в днр и лнр
00:14 24.02.2022 (обновлено: 01:23 24.02.2022)
Белый дом прокомментировал возможную эвакуацию Зеленского
Пресс-секретарь Белого дома Псаки заявила, что Зеленского не будут эвакуировать из Киева