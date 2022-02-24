https://ria.ru/20220224/evakuatsiya-1774603327.html

Белый дом прокомментировал возможную эвакуацию Зеленского

Белый дом прокомментировал возможную эвакуацию Зеленского - РИА Новости, 24.02.2022

Белый дом прокомментировал возможную эвакуацию Зеленского

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отреагировала на появившиеся в СМИ публикации о том, что США якобы рекомендовали президенту Украины Владимиру Зеленскому... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T00:14

2022-02-24T00:14

2022-02-24T01:23

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

сша

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774341665_36:0:2775:1541_1920x0_80_0_0_a329c639af7a87eb8eeea8806ab0f3b6.jpg

ВАШИНГТОН, 24 фев – РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отреагировала на появившиеся в СМИ публикации о том, что США якобы рекомендовали президенту Украины Владимиру Зеленскому покинуть Киев, заявив, что украинский лидер остается в столице и продолжает руководить своей страной.Ряд влиятельных американских СМИ ранее сообщили, что власти США в контактах с Зеленским призывали его отправиться из Киева во Львов ради его безопасности на фоне эскалации украинского кризиса.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/gorlovka-1774602728.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, ситуация в днр и лнр