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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/donbass-1774800913.html
Обстрелы на юге ДНР сильнее, чем на донецком направлении, заявил Басурин
Обстрелы на юге ДНР сильнее, чем на донецком направлении, заявил Басурин - РИА Новости, 24.02.2022
Обстрелы на юге ДНР сильнее, чем на донецком направлении, заявил Басурин
Обстрелы на юге Донецкой народной республики в несколько раз сильнее, чем на донецком направлении, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T16:03
2022-02-24T16:03
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
донецк (донецкая область)
россия
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Обстрелы на юге Донецкой народной республики в несколько раз сильнее, чем на донецком направлении, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."По югу сейчас очень сложно сказать, идут очень сильные бои. Обстрелы, которые вы слышите здесь, в Донецке, там в несколько раз сильнее", - сказал Басурин журналистам.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что ВСУ с 6.00 (совпадает с мск) ведут обстрелы населенных пунктов на юге Донецкой народной республики.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220224/donbass-1774791569.html
https://ria.ru/20220224/gorlovka-1774796284.html
донецкая народная республика
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Дарья Буймова
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, донецк (донецкая область), россия, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
16:03 24.02.2022
 
Обстрелы на юге ДНР сильнее, чем на донецком направлении, заявил Басурин

Представитель Народной милиции ДНР Басурин заявил о сильных обстрелах на юге республики

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПоврежденные в результате обстрела окна в здании школы в Донецке
Поврежденные в результате обстрела окна в здании школы в Донецке - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Поврежденные в результате обстрела окна в здании школы в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Обстрелы на юге Донецкой народной республики в несколько раз сильнее, чем на донецком направлении, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"По югу сейчас очень сложно сказать, идут очень сильные бои. Обстрелы, которые вы слышите здесь, в Донецке, там в несколько раз сильнее", - сказал Басурин журналистам.
Боец ополчения ДНР на позиции у линии соприкосновения с украинскими силовиками - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
15:34Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
При обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ погиб мирный житель, сообщили в ДНР
Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что ВСУ с 6.00 (совпадает с мск) ведут обстрелы населенных пунктов на юге Донецкой народной республики.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Представители мониторинговой миссии ОБСЕ в Донецке - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
15:50Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Горловке при обстреле со стороны ВСУ погибла женщина, заявили в ДНР
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаДонецк (Донецкая область)РоссияВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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