Обстрелы на юге ДНР сильнее, чем на донецком направлении, заявил Басурин
Представитель Народной милиции ДНР Басурин заявил о сильных обстрелах на юге республики
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПоврежденные в результате обстрела окна в здании школы в Донецке
Поврежденные в результате обстрела окна в здании школы в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Обстрелы на юге Донецкой народной республики в несколько раз сильнее, чем на донецком направлении, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"По югу сейчас очень сложно сказать, идут очень сильные бои. Обстрелы, которые вы слышите здесь, в Донецке, там в несколько раз сильнее", - сказал Басурин журналистам.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
Опубликовано: Дарья Буймова