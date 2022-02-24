https://ria.ru/20220224/donbass-1774800017.html
Жительница Барнаула рассказала, как убегала из Луганской области
Жительница Барнаула рассказала, как убегала из Луганской области - РИА Новости, 24.02.2022
Жительница Барнаула рассказала, как убегала из Луганской области
Жительница Барнаула Эльвира Вознесенская рассказала РИА Новости, как вместе с маленькой дочкой убегала из Луганской области 8 лет назад после влетевшего в окно... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T16:00
2022-02-24T16:00
2022-02-24T16:00
обострение ситуации в днр и лнр
луганская область
россия
алтайский край
общество
ситуация в днр и лнр
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/07/1771427498_0:318:3075:2048_1920x0_80_0_0_44bf405f59ff8785867119e7a6090421.jpg
БАРНАУЛ, 24 фев - РИА Новости, Анастасия Хлыновская. Жительница Барнаула Эльвира Вознесенская рассказала РИА Новости, как вместе с маленькой дочкой убегала из Луганской области 8 лет назад после влетевшего в окно снаряда, как оказалась на Алтае и что чувствует сейчас, следя за новостями."Война для нас начиналась постепенно. Сначала по дороге на дачу установили КПП, потом в городе появились танки… Уезжать не думали, но однажды в наше окно влетел снаряд. Никто не пострадал, только плитка, но после этого мы с дочкой собрались за 4 часа и экстренно уехали из города", - рассказывает женщина.В Луганской области у нее остались мама и неходячая бабушка. Эвакуироваться им никто не предлагал, да они бы, по словам Эльвиры, и не согласились бы."Уехали на автобусе в Харьков. Оттуда - в Белгород. Водитель автобуса познакомил меня с таксистом, у чьей мамы мы с дочкой бесплатно жили несколько недель и думали, что делать дальше", - рассказывает она.Эльвира вспоминает, как долго переходили границу. Украинская сторона тщательно досматривала все вещи, даже распотрошила мягкого зайчика, который был у дочки за спиной.В Белгороде она узнала о трёх регионах России, где беженцам можно быстро получить российское гражданство, одним из них оказался Алтайский край. Нашла людей, которые безвозмездно предоставляли переселенцам жильё.В Барнауле она получила гражданство, вышла замуж, обзавелась жильём. Назад в Луганскую область не собирается."Мы переехали в квартиру побольше, с лишней комнатой, чтобы в перспективе забрать сюда маму. Когда уезжали из Луганской области, дочка была маленькая, но она все равно все помнит. И на эту тему мы регулярно ходим с ней к психологу", - отмечает Эльвира.Она признаётся, что в последние дни ее захватили те же эмоции, что и 8 лет назад. Пристально следит за новостями, боясь пропустить что-то важное.По ее словам, за 8 лет местные уже перестали надеяться на улучшение ситуации. Не обращая внимания на взрывы, обсуждают будничные вопросы, под звуки перестрелки собирают и ведут детей в расположенную в бункере школу, идут на работу. Они устали.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220222/evakuatsiya-1774476256.html
https://ria.ru/20220222/bezhentsy-1774455161.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская область, россия, алтайский край, общество, ситуация в днр и лнр
Жительница Барнаула рассказала, как убегала из Луганской области
Жительница Барнаула рассказала, как убегала из Луганской области восемь лет назад
БАРНАУЛ, 24 фев - РИА Новости, Анастасия Хлыновская. Жительница Барнаула Эльвира Вознесенская рассказала РИА Новости, как вместе с маленькой дочкой убегала из Луганской области 8 лет назад после влетевшего в окно снаряда, как оказалась на Алтае и что чувствует сейчас, следя за новостями.
"Война для нас начиналась постепенно. Сначала по дороге на дачу установили КПП, потом в городе появились танки… Уезжать не думали, но однажды в наше окно влетел снаряд. Никто не пострадал, только плитка, но после этого мы с дочкой собрались за 4 часа и экстренно уехали из города", - рассказывает женщина.
В Луганской области
у нее остались мама и неходячая бабушка. Эвакуироваться им никто не предлагал, да они бы, по словам Эльвиры, и не согласились бы.
"Уехали на автобусе в Харьков
. Оттуда - в Белгород
. Водитель автобуса познакомил меня с таксистом, у чьей мамы мы с дочкой бесплатно жили несколько недель и думали, что делать дальше", - рассказывает она.
Эльвира вспоминает, как долго переходили границу. Украинская сторона тщательно досматривала все вещи, даже распотрошила мягкого зайчика, который был у дочки за спиной.
"Думали, наверное, что что-то ценное вывозим с территории боевых действий... А с российской стороны пограничник просто взял мою сумку и провёл через КПП. Даже документов не спросили. Тихо приняли", - вспоминает Эльвира.
В Белгороде она узнала о трёх регионах России
, где беженцам можно быстро получить российское гражданство, одним из них оказался Алтайский край
. Нашла людей, которые безвозмездно предоставляли переселенцам жильё.
"Нам помог мужчина, у которого была квартира 8 квадратов на краю Барнаула. Он просто дал нам ключи. Потом привозил детскую одежду. А когда я начала работать и снимать квартиру, он подарил мне стиральную машинку, микроволновку… много кто помогал тогда. После этого решила, что должна кармически вернуть миру то, что он мне дал, и пошла работать в телевизионный проект "Надежда на чудо", помогающий больным детям", - отмечает женщина.
В Барнауле
она получила гражданство, вышла замуж, обзавелась жильём. Назад в Луганскую область не собирается.
"Мы переехали в квартиру побольше, с лишней комнатой, чтобы в перспективе забрать сюда маму. Когда уезжали из Луганской области, дочка была маленькая, но она все равно все помнит. И на эту тему мы регулярно ходим с ней к психологу", - отмечает Эльвира.
Она признаётся, что в последние дни ее захватили те же эмоции, что и 8 лет назад. Пристально следит за новостями, боясь пропустить что-то важное.
"Сегодня разговаривала с мамой. Больницы закрыты, в банкоматах денег нет. Налички осталось немного, а я даже перевести им не могу, банкоматы не работают. Узнала, что у мамы давно собрана "тревожная сумка" с документами и лекарствами, как и у соседей. Причём кто мог уехать из города, тот уже уехал", - рассказывает Эльвира.
По ее словам, за 8 лет местные уже перестали надеяться на улучшение ситуации. Не обращая внимания на взрывы, обсуждают будничные вопросы, под звуки перестрелки собирают и ведут детей в расположенную в бункере школу, идут на работу. Они устали.
Опубликовано: Дарья Буймова