15:02 24.02.2022 (обновлено: 15:32 24.02.2022)
ВСУ 24 февраля выпустили по ДНР более 300 боеприпасов, заявил Басурин
В ДНР заявили, что ВСУ в течение 24 февраля выпустили по ДНР более 300 боеприпасов
Военнослужащие на одной из улиц в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Вооружённые силы Украины выпустили по территории ДНР более 300 различных боеприпасов в течение 24 февраля, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"С начала текущих суток противник более 50 раз открывал огонь по территории ДНР с применением артиллерии калибром 152 и 122 миллиметров, 120-ти и 82-миллиметровых миномётов, выпустив более 300 снарядов. Под обстрелы попали районы 13 населённых пунктов республики", - сказал Басурин.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Дарья Буймова