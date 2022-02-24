https://ria.ru/20220224/donbass-1774780087.html

ВСУ 24 февраля выпустили по ДНР более 300 боеприпасов, заявил Басурин

ВСУ 24 февраля выпустили по ДНР более 300 боеприпасов, заявил Басурин - РИА Новости, 24.02.2022

ВСУ 24 февраля выпустили по ДНР более 300 боеприпасов, заявил Басурин

Вооружённые силы Украины выпустили по территории ДНР более 300 различных боеприпасов в течение 24 февраля, заявил журналистам официальный представитель Народной РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T15:02

2022-02-24T15:02

2022-02-24T15:32

обострение ситуации в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Вооружённые силы Украины выпустили по территории ДНР более 300 различных боеприпасов в течение 24 февраля, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."С начала текущих суток противник более 50 раз открывал огонь по территории ДНР с применением артиллерии калибром 152 и 122 миллиметров, 120-ти и 82-миллиметровых миномётов, выпустив более 300 снарядов. Под обстрелы попали районы 13 населённых пунктов республики", - сказал Басурин.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/obstrel-1774778392.html

https://ria.ru/20220224/dnr-1774785296.html

донецкая народная республика

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, владимир путин, россия, украина