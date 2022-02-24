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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/donbass-1774780087.html
ВСУ 24 февраля выпустили по ДНР более 300 боеприпасов, заявил Басурин
ВСУ 24 февраля выпустили по ДНР более 300 боеприпасов, заявил Басурин - РИА Новости, 24.02.2022
ВСУ 24 февраля выпустили по ДНР более 300 боеприпасов, заявил Басурин
Вооружённые силы Украины выпустили по территории ДНР более 300 различных боеприпасов в течение 24 февраля, заявил журналистам официальный представитель Народной РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T15:02
2022-02-24T15:32
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
владимир путин
россия
украина
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ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Вооружённые силы Украины выпустили по территории ДНР более 300 различных боеприпасов в течение 24 февраля, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."С начала текущих суток противник более 50 раз открывал огонь по территории ДНР с применением артиллерии калибром 152 и 122 миллиметров, 120-ти и 82-миллиметровых миномётов, выпустив более 300 снарядов. Под обстрелы попали районы 13 населённых пунктов республики", - сказал Басурин.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220224/obstrel-1774778392.html
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Дарья Буймова
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в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, владимир путин, россия, украина
15:02 24.02.2022 (обновлено: 15:32 24.02.2022)
 
ВСУ 24 февраля выпустили по ДНР более 300 боеприпасов, заявил Басурин

В ДНР заявили, что ВСУ в течение 24 февраля выпустили по ДНР более 300 боеприпасов

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие на одной из улиц в Донецке
Военнослужащие на одной из улиц в Донецке - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащие на одной из улиц в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Вооружённые силы Украины выпустили по территории ДНР более 300 различных боеприпасов в течение 24 февраля, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"С начала текущих суток противник более 50 раз открывал огонь по территории ДНР с применением артиллерии калибром 152 и 122 миллиметров, 120-ти и 82-миллиметровых миномётов, выпустив более 300 снарядов. Под обстрелы попали районы 13 населённых пунктов республики", - сказал Басурин.
На одной из улиц в Донецке - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
14:59Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Обстрелы ВСУ повредили две ЛЭП в Донецке
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Боец Народной милиции ДНР на линии соприкосновения - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
15:15Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Наступление Народной милиции ДНР идет по плану, заявил Басурин
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинРоссияУкраина
 
 
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