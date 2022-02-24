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Песков заявил, что россияне поддерживают военную операцию в Донбассе

Песков заявил, что россияне поддерживают военную операцию в Донбассе - РИА Новости, 24.02.2022

Песков заявил, что россияне поддерживают военную операцию в Донбассе

Судя по опросам, россияне поддерживают спецоперацию по демилитаризации Украины не меньше, чем признание ДНР и ЛНР, сообщил в четверг журналистам пресс-секретарь РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T14:10

2022-02-24T14:10

2022-02-24T14:33

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Судя по опросам, россияне поддерживают спецоперацию по демилитаризации Украины не меньше, чем признание ДНР и ЛНР, сообщил в четверг журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Реакция, мы знаем с вами, что солидное большинство населения поддержало решение президента о признании двух республик ДНР и ЛНР, и то, что происходит, это как раз происходит на основании обращений руководителей этих двух республик, поэтому можно предположить, что уровень поддержки будет не меньше", - сказал Песков.Утром в четверг Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/natsisty-1774759888.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, ситуация в днр и лнр, донбасс, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, владимир путин