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В Кремле ответили на вопрос о сроках спецоперации в Донбассе

В Кремле ответили на вопрос о сроках спецоперации в Донбассе - РИА Новости, 24.02.2022

В Кремле ответили на вопрос о сроках спецоперации в Донбассе

Сроки специальной операции РФ по демилитаризации Украины будут определяться президентом Владимиром Путиным и зависеть от ее результативности, целесообразности,... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T14:09

2022-02-24T14:09

2022-02-24T14:42

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Сроки специальной операции РФ по демилитаризации Украины будут определяться президентом Владимиром Путиным и зависеть от ее результативности, целесообразности, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Сроки определяются результативностью и целесообразностью и будут определяться Верховным главнокомандующим", - сказал Песков журналистам. Песков также отметил, что не может разглашать военную информацию и единственным источником остаётся министерство обороны."Я не могу давать вам какую-то информацию по военной, технологической и иной составляющей Российской Федерации. Единственный первый источник в этом случае - наши военные, наше оборонное ведомство", - добавил пресс-секретарь российского лидера.Песков подчеркнул, что президент РФ четко сформулировал видение того, каких действий Россия ожидает от Украины для решения "концептуальных краснолинейных проблем". "Он это сформулировал достаточно четко. Это нейтральный статус, это отказ от размещения вооружений. Он об этом говорил. И здесь вопрос, готово ли руководство Украины на это", - заключил он.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

ситуация в днр и лнр, в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс