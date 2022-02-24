Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/donbass-1774739046.html
В ДНР приостановили эвакуацию населения
В ДНР приостановили эвакуацию населения - РИА Новости, 24.02.2022
В ДНР приостановили эвакуацию населения
В ДНР приостановили эвакуацию населения, заявил руководитель республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 1". РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T13:16
2022-02-24T13:52
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774658135_0:123:3072:1851_1920x0_80_0_0_c39fe124fef2f4a2e1f6be876b0e3c75.jpg
ДОНЕЦК, 24 фев — РИА Новости. В ДНР приостановили эвакуацию населения, заявил руководитель республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 1".Людей начали вывозить в Россию на прошлой неделе на фоне обострения ситуации в регионе.Ранее Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого в ведомстве добавили, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о сбитом над Украиной российском самолете в Минобороны не подтвердили.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774658135_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_24acd3d0c38ea138e6d785c547d8ce08.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ситуация в днр и лнр, в мире
13:16 24.02.2022 (обновлено: 13:52 24.02.2022)
 
В ДНР приостановили эвакуацию населения

Глава ДНР Пушилин заявил о приостановке эвакуации населения в республике

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС во время эвакуации жителей Донецкой народной республики
Сотрудник МЧС во время эвакуации жителей Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 24 фев — РИА Новости. В ДНР приостановили эвакуацию населения, заявил руководитель республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 1".
Людей начали вывозить в Россию на прошлой неделе на фоне обострения ситуации в регионе.
Ранее Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого в ведомстве добавили, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о сбитом над Украиной российском самолете в Минобороны не подтвердили.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
Инфографика
Посмотреть
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала