https://ria.ru/20220224/donbass-1774722393.html

Отдельные подразделения ВСУ покидают позиции, заявили в Минобороны

Отдельные подразделения ВСУ покидают позиции, заявили в Минобороны - РИА Новости, 24.02.2022

Отдельные подразделения ВСУ покидают позиции, заявили в Минобороны

Позиции подразделений вооруженных сил Украины, сложивших оружие, в ходе российской специальной военной операции ударам не подвергаются, заявил журналистам в... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T12:33

2022-02-24T12:33

2022-02-24T12:47

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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Позиции подразделений вооруженных сил Украины, сложивших оружие, в ходе российской специальной военной операции ударам не подвергаются, заявил журналистам в четверг официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков."Данные средств разведки показывают, что отдельные подразделения и военнослужащие ВСУ массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружение. Позиции подразделений ВСУ, сложивших оружие, ударам не подвергаются", - сказал Конашенков."Военнослужащие пограничной службы Украины сопротивления российским подразделениям не оказали", - сказал Конашенков.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр