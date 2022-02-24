Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/donbass-1774713197.html
В ДНР заявили об обстреле трех населенных пунктов со стороны ВСУ
В ДНР заявили об обстреле трех населенных пунктов со стороны ВСУ - РИА Новости, 24.02.2022
В ДНР заявили об обстреле трех населенных пунктов со стороны ВСУ
Украинские силовики обстреляли за полчаса три населенных пункта в ДНР, в том числе из танков, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T12:13
2022-02-24T12:29
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
владимир путин
россия
донецк (донецкая область)
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774427088_0:235:2807:1814_1920x0_80_0_0_fc7b296e9b13185aa1f639f36983d50f.jpg
ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли за полчаса три населенных пункта в ДНР, в том числе из танков, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее представительство сообщало, что три населенных пункта, включая Донецк, подверглись обстрелу. Теперь речь идет о населенных пунктах Новоласпа и Докучаевск, который обстреляли дважды с разницей в две минуты.Силовики Украины стреляли из танков и применяли мины запрещенного калибра 120 мм.Президент РФ Владимир Путин сообщил в четверг, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. Лидеры ДНР и ЛНР 19 февраля подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Путин 21 февраля обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах он поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220224/dnr-1774716019.html
https://ria.ru/20220224/grad-1774715344.html
россия
донецк (донецкая область)
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774427088_38:0:2769:2048_1920x0_80_0_0_25bf0c7923177233c59d5361816b531d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ситуация в днр и лнр, владимир путин, россия, донецк (донецкая область), украина
12:13 24.02.2022 (обновлено: 12:29 24.02.2022)
 
В ДНР заявили об обстреле трех населенных пунктов со стороны ВСУ

В ДНР заявили об обстреле трех населенных пунктов со стороны ВСУ, в том числе из танков

© REUTERS / Gleb GaranichУкраинский военный на линии соприкосновения в поселке Новолуганское Донецкой области
Украинский военный на линии соприкосновения в поселке Новолуганское Донецкой области - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Украинский военный на линии соприкосновения в поселке Новолуганское Донецкой области
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли за полчаса три населенных пункта в ДНР, в том числе из танков, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее представительство сообщало, что три населенных пункта, включая Донецк, подверглись обстрелу. Теперь речь идет о населенных пунктах Новоласпа и Докучаевск, который обстреляли дважды с разницей в две минуты.
Силовики Украины стреляли из танков и применяли мины запрещенного калибра 120 мм.
Президент РФ Владимир Путин сообщил в четверг, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
12:21Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ДНР заявили о ранении двух мирных жителей при обстреле со стороны ВСУ
Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. Лидеры ДНР и ЛНР 19 февраля подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Путин 21 февраля обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах он поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Неразорвавшийся снаряд РСЗО Град в Донецке - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
12:19
В ЛНР заявили о применении украинскими войсками РСЗО "Град"
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРВладимир ПутинРоссияДонецк (Донецкая область)Украина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала