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В ДНР заявили об обстреле трех населенных пунктов со стороны ВСУ

В ДНР заявили об обстреле трех населенных пунктов со стороны ВСУ - РИА Новости, 24.02.2022

В ДНР заявили об обстреле трех населенных пунктов со стороны ВСУ

Украинские силовики обстреляли за полчаса три населенных пункта в ДНР, в том числе из танков, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T12:13

2022-02-24T12:13

2022-02-24T12:29

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли за полчаса три населенных пункта в ДНР, в том числе из танков, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее представительство сообщало, что три населенных пункта, включая Донецк, подверглись обстрелу. Теперь речь идет о населенных пунктах Новоласпа и Докучаевск, который обстреляли дважды с разницей в две минуты.Силовики Украины стреляли из танков и применяли мины запрещенного калибра 120 мм.Президент РФ Владимир Путин сообщил в четверг, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. Лидеры ДНР и ЛНР 19 февраля подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Путин 21 февраля обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах он поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Дарья Буймова

в мире, ситуация в днр и лнр, владимир путин, россия, донецк (донецкая область), украина