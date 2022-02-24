https://ria.ru/20220224/donbass-1774711548.html

ВСУ трижды за 35 минут обстреляли территорию ЛНР, сообщили в СЦКК

ВСУ трижды за 35 минут обстреляли территорию ЛНР, сообщили в СЦКК - РИА Новости, 24.02.2022

ВСУ трижды за 35 минут обстреляли территорию ЛНР, сообщили в СЦКК

Украинские силовики трижды за 35 минут нарушили режим тишины в ЛНР, в том числе используя запрещенные вооружения, сообщает представительство ЛНР в СЦКК. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T12:07

2022-02-24T12:07

2022-02-24T12:15

обострение ситуации в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 24 фев - РИА Новости. Украинские силовики трижды за 35 минут нарушили режим тишины в ЛНР, в том числе используя запрещенные вооружения, сообщает представительство ЛНР в СЦКК."Со стороны вооруженных формирований Украины, зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня по следующим направлениям: в 10.20 н.п. Луганское – Логвиново: миномет 120мм (8 мин); в 10.38 н.п. Красный Пахарь – Логвиново: РСЗО БМ-21 (80 снарядов); в 10.55 н.п. Луганское – Логвиново: миномет 120мм (16 мин)", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220224/lnr-1774697979.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, луганская народная республика, владимир путин, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр