12:07 24.02.2022 (обновлено: 12:15 24.02.2022)
ВСУ трижды за 35 минут обстреляли территорию ЛНР, сообщили в СЦКК
В представительстве ЛНР в СЦКК заявили о трех обстрелах со стороны ВСУ за 35 минут
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкАвтомобильная эстакада в районе железнодорожного вокзала Луганска
ЛУГАНСК, 24 фев - РИА Новости. Украинские силовики трижды за 35 минут нарушили режим тишины в ЛНР, в том числе используя запрещенные вооружения, сообщает представительство ЛНР в СЦКК.
"Со стороны вооруженных формирований Украины, зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня по следующим направлениям: в 10.20 н.п. Луганское – Логвиново: миномет 120мм (8 мин); в 10.38 н.п. Красный Пахарь – Логвиново: РСЗО БМ-21 (80 снарядов); в 10.55 н.п. Луганское – Логвиново: миномет 120мм (16 мин)", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Дарья Буймова