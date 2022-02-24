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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/donbass-1774711548.html
ВСУ трижды за 35 минут обстреляли территорию ЛНР, сообщили в СЦКК
ВСУ трижды за 35 минут обстреляли территорию ЛНР, сообщили в СЦКК - РИА Новости, 24.02.2022
ВСУ трижды за 35 минут обстреляли территорию ЛНР, сообщили в СЦКК
Украинские силовики трижды за 35 минут нарушили режим тишины в ЛНР, в том числе используя запрещенные вооружения, сообщает представительство ЛНР в СЦКК. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T12:07
2022-02-24T12:15
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
владимир путин
россия
украина
донбасс
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 24 фев - РИА Новости. Украинские силовики трижды за 35 минут нарушили режим тишины в ЛНР, в том числе используя запрещенные вооружения, сообщает представительство ЛНР в СЦКК."Со стороны вооруженных формирований Украины, зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня по следующим направлениям: в 10.20 н.п. Луганское – Логвиново: миномет 120мм (8 мин); в 10.38 н.п. Красный Пахарь – Логвиново: РСЗО БМ-21 (80 снарядов); в 10.55 н.п. Луганское – Логвиново: миномет 120мм (16 мин)", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20220224/lnr-1774697979.html
луганская народная республика
россия
украина
донбасс
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Дарья Буймова
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в мире, луганская народная республика, владимир путин, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр
12:07 24.02.2022 (обновлено: 12:15 24.02.2022)
 
ВСУ трижды за 35 минут обстреляли территорию ЛНР, сообщили в СЦКК

В представительстве ЛНР в СЦКК заявили о трех обстрелах со стороны ВСУ за 35 минут

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкАвтомобильная эстакада в районе железнодорожного вокзала Луганска
Автомобильная эстакада в районе железнодорожного вокзала Луганска - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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ЛУГАНСК, 24 фев - РИА Новости. Украинские силовики трижды за 35 минут нарушили режим тишины в ЛНР, в том числе используя запрещенные вооружения, сообщает представительство ЛНР в СЦКК.
"Со стороны вооруженных формирований Украины, зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня по следующим направлениям: в 10.20 н.п. Луганское – Логвиново: миномет 120мм (8 мин); в 10.38 н.п. Красный Пахарь – Логвиново: РСЗО БМ-21 (80 снарядов); в 10.55 н.п. Луганское – Логвиново: миномет 120мм (16 мин)", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Боец ЛНР на линии соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
11:31В мире
Советник главы ЛНР: легкой военной операции не будет
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЛуганская Народная РеспубликаВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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