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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/donbass-1774709563.html
В ДНР сообщили, что украинские подразделения готовятся к отходу из Авдеевки
В ДНР сообщили, что украинские подразделения готовятся к отходу из Авдеевки - РИА Новости, 24.02.2022
В ДНР сообщили, что украинские подразделения готовятся к отходу из Авдеевки
Украинские подразделения, по данным разведки, готовятся к отходу из Авдеевки, сообщает Народная милиция Донецкой народной республики. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T12:03
2022-02-24T12:19
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
владимир путин
россия
киев
украина
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 24 фев – РИА Новости. Украинские подразделения, по данным разведки, готовятся к отходу из Авдеевки, сообщает Народная милиция Донецкой народной республики."По данным нашей разведки, подразделения 25-й бригады готовятся к отходу из оккупированной Киевом Авдеевки", - говорится в сообщении в Telegram-канале.По данным ведомства, отступая, украинские военные "намерены совершить военное преступление, которое может привести к масштабной гуманитарной катастрофе и гибели мирного населения".Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Дарья Буймова
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в мире, донецкая народная республика, владимир путин, россия, киев, украина, ситуация в днр и лнр
12:03 24.02.2022 (обновлено: 12:19 24.02.2022)
 
В ДНР сообщили, что украинские подразделения готовятся к отходу из Авдеевки

Народная милиция ДНР сообщила, что украинские подразделения готовятся к отходу из Авдеевки

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий и военная техника на дороге в Краматорске
Украинский военнослужащий и военная техника на дороге в Краматорске - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий и военная техника на дороге в Краматорске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 24 фев – РИА Новости. Украинские подразделения, по данным разведки, готовятся к отходу из Авдеевки, сообщает Народная милиция Донецкой народной республики.
"По данным нашей разведки, подразделения 25-й бригады готовятся к отходу из оккупированной Киевом Авдеевки", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
По данным ведомства, отступая, украинские военные "намерены совершить военное преступление, которое может привести к масштабной гуманитарной катастрофе и гибели мирного населения".
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
10:52Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Глава ЛНР призвал украинских силовиков сложить оружие
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинРоссияКиевУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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