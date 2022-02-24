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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/donbass-1774689923.html
Глава ЛНР Пасечник заявил, что украинские военные складывают оружие
Глава ЛНР Пасечник заявил, что украинские военные складывают оружие - РИА Новости, 24.02.2022
Глава ЛНР Пасечник заявил, что украинские военные складывают оружие
Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что есть информация о том, что военнослужащие украинской армии отказываются выполнять приказы киевского режима и складывают... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T11:10
2022-02-24T11:50
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
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ЛУГАНСК, 24 фев - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что есть информация о том, что военнослужащие украинской армии отказываются выполнять приказы киевского режима и складывают оружие."Мы располагаем информацией о том, что военнослужащие украинской армии отказываются выполнять приказы преступного киевского режима и складывают оружие", - заявил Пасечник журналистам.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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ситуация в днр и лнр, в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс
11:10 24.02.2022 (обновлено: 11:50 24.02.2022)
 
Глава ЛНР Пасечник заявил, что украинские военные складывают оружие

Глава ЛНР Пасечник заявил, что украинские военные отказываются выполнять приказы Киева

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ДНР у контрольно-пропускного пункта "Успенка" в Донецкой области
Военнослужащий ДНР у контрольно-пропускного пункта Успенка в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащий ДНР у контрольно-пропускного пункта "Успенка" в Донецкой области. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 24 фев - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что есть информация о том, что военнослужащие украинской армии отказываются выполнять приказы киевского режима и складывают оружие.
"Мы располагаем информацией о том, что военнослужащие украинской армии отказываются выполнять приказы преступного киевского режима и складывают оружие", - заявил Пасечник журналистам.
Украинские военные на линии соприкосновения в поселке Новолуганское Донецкой области - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
10:35Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Басурин призвал украинцев попросить своих родных в армии "сложить оружие"
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Боец Народной милиции ЛНР на позиции в районе поселка Сокольники Луганской области - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
08:54Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Народная милиция ЛНР призвала украинских военных сдать оружие
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбасс
 
 
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