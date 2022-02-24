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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/donbass-1774676047.html
Пушилин призвал население подконтрольных Киеву городов к спокойствию
Пушилин призвал население подконтрольных Киеву городов к спокойствию - РИА Новости, 24.02.2022
Пушилин призвал население подконтрольных Киеву городов к спокойствию
Населению городов Донецка, которые "пока остаются под оккупацией Украины", ничего не угрожает, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T10:28
2022-02-24T11:00
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
владимир путин
донецкая народная республика
россия
украина
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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Населению городов Донецка, которые "пока остаются под оккупацией Украины", ничего не угрожает, заявил глава ДНР Денис Пушилин."На данный момент происходит освободительное движение. В первую очередь хотелось бы обратиться к людям городов Донецкой Народной Республики, которые пока еще остаются под оккупацией вооруженных формирований Украины. Им нужно сохранять спокойствие, имя ничего не угрожает. Им нужно по возможности оставаться дома", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220224/donbass-1774681176.html
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Дарья Буймова
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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в мире, ситуация в днр и лнр, владимир путин, донецкая народная республика, россия, украина
10:28 24.02.2022 (обновлено: 11:00 24.02.2022)
 
Пушилин призвал население подконтрольных Киеву городов к спокойствию

Глава ДНР Пушилин призвал население подконтрольных Киеву городов соблюдать спокойствие

© AP Photo / Vadim GhirdaОчередь в банкомат в Северодонецке
Очередь в банкомат в Северодонецке - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Очередь в банкомат в Северодонецке. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Населению городов Донецка, которые "пока остаются под оккупацией Украины", ничего не угрожает, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"На данный момент происходит освободительное движение. В первую очередь хотелось бы обратиться к людям городов Донецкой Народной Республики, которые пока еще остаются под оккупацией вооруженных формирований Украины. Им нужно сохранять спокойствие, имя ничего не угрожает. Им нужно по возможности оставаться дома", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Глава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
10:41Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Штаб Объединенных сил Украины в Донбассе почти уничтожен, заявил Пушилин
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Бронетехника ВСУ во время учений - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
10:57В мире
ВСУ обстреляли столицу ДНР из тяжелого вооружения
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраина
 
 
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