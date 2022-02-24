https://ria.ru/20220224/donbass-1774676047.html

Пушилин призвал население подконтрольных Киеву городов к спокойствию

Пушилин призвал население подконтрольных Киеву городов к спокойствию - РИА Новости, 24.02.2022

Пушилин призвал население подконтрольных Киеву городов к спокойствию

Населению городов Донецка, которые "пока остаются под оккупацией Украины", ничего не угрожает, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T10:28

2022-02-24T10:28

2022-02-24T11:00

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

ситуация в днр и лнр

владимир путин

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россия

украина

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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Населению городов Донецка, которые "пока остаются под оккупацией Украины", ничего не угрожает, заявил глава ДНР Денис Пушилин."На данный момент происходит освободительное движение. В первую очередь хотелось бы обратиться к людям городов Донецкой Народной Республики, которые пока еще остаются под оккупацией вооруженных формирований Украины. Им нужно сохранять спокойствие, имя ничего не угрожает. Им нужно по возможности оставаться дома", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/donbass-1774681176.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220224/vsu-1774686322.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ситуация в днр и лнр, владимир путин, донецкая народная республика, россия, украина