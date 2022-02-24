10:28 24.02.2022 (обновлено: 11:00 24.02.2022)
Пушилин призвал население подконтрольных Киеву городов к спокойствию
Глава ДНР Пушилин призвал население подконтрольных Киеву городов соблюдать спокойствие
© AP Photo / Vadim GhirdaОчередь в банкомат в Северодонецке
© AP Photo / Vadim Ghirda
Очередь в банкомат в Северодонецке. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Населению городов Донецка, которые "пока остаются под оккупацией Украины", ничего не угрожает, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"На данный момент происходит освободительное движение. В первую очередь хотелось бы обратиться к людям городов Донецкой Народной Республики, которые пока еще остаются под оккупацией вооруженных формирований Украины. Им нужно сохранять спокойствие, имя ничего не угрожает. Им нужно по возможности оставаться дома", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Дарья Буймова