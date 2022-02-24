https://ria.ru/20220224/donbass-1774661422.html

Глава ЛНР рассказал о ближайших задачах республики

Глава ЛНР рассказал о ближайших задачах республики - РИА Новости, 24.02.2022

Глава ЛНР рассказал о ближайших задачах республики

На той стороне линии соприкосновения в Донбассе есть наши единомышленники, которые нас ждут, заявил глава Луганской народной республики Леонид Пасечник. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T09:37

2022-02-24T09:37

2022-02-24T09:37

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

луганская народная республика

украина

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759099739_0:0:3048:1716_1920x0_80_0_0_cc1b35ad2b6c6b6b2eb13056fa7344ba.jpg

ЛУГАНСК, 24 фев - РИА Новости. На той стороне линии соприкосновения в Донбассе есть наши единомышленники, которые нас ждут, заявил глава Луганской народной республики Леонид Пасечник.Ранее Народная милиция Луганской народной республики сообщила, что начала операцию по освобождению "временно оккупированной территории" ЛНР, огонь ведется только по военным объектам, мирному населению ничего не угрожает."Мы однозначно вернёмся к нашим истокам. Мы вернёмся к нашей истории. Не той, которую нам преподносил запад, не к той, которую нам пытались рассказывать нацисты, а именно к нашей истории. Наши деды - настоящие герои, они победители Великой войне", - заявил Пасечник в интервью телеканалу "Россия 24".По его словам, "мы вернёмся к нашей земле, вернёмся к нашей вере".По его словам, ближайшие задачи властей ЛНР по завершению операции - "разъяснительная работа" среди населения, а также "помощь и восстановление разрушенных объектов".Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/lnr-1774660837.html

https://ria.ru/20220224/donbass-1774649266.html

россия

луганская народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, луганская народная республика, украина, ситуация в днр и лнр