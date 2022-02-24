Глава ЛНР рассказал о ближайших задачах республики
Глава ЛНР Пасечник заявил, что на той стороне в Донбассе у республик есть единомышленники
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГлава Луганской народной республики Леонид Пасечник
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник . Архивное фото
ЛУГАНСК, 24 фев - РИА Новости. На той стороне линии соприкосновения в Донбассе есть наши единомышленники, которые нас ждут, заявил глава Луганской народной республики Леонид Пасечник.
Ранее Народная милиция Луганской народной республики сообщила, что начала операцию по освобождению "временно оккупированной территории" ЛНР, огонь ведется только по военным объектам, мирному населению ничего не угрожает.
"Мы однозначно вернёмся к нашим истокам. Мы вернёмся к нашей истории. Не той, которую нам преподносил запад, не к той, которую нам пытались рассказывать нацисты, а именно к нашей истории. Наши деды - настоящие герои, они победители Великой войне", - заявил Пасечник в интервью телеканалу "Россия 24".
По его словам, "мы вернёмся к нашей земле, вернёмся к нашей вере".
"Уверен, что на той стороне, которая пока ещё подконтрольна киевским властям, у нас есть наши единомышленники, которые мыслят так же, которые ждут нас. Им бояться абсолютно нечего, мы их не тронем, потому что это наши люди. Мы за них боролись восемь лет, чтобы им жилось спокойно, чтобы они могли разговаривать на русском языке, но это у нас не получилось. Теперь, я думаю, у нас все получится и все будет хорошо", - подчеркнул Пасечник.
По его словам, ближайшие задачи властей ЛНР по завершению операции - "разъяснительная работа" среди населения, а также "помощь и восстановление разрушенных объектов".
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Дарья Буймова