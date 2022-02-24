https://ria.ru/20220224/donbass-1774657991.html

В Госдуме считают, что спецоперация в Донбассе не продлится долго

В Госдуме считают, что спецоперация в Донбассе не продлится долго - РИА Новости, 24.02.2022

В Госдуме считают, что спецоперация в Донбассе не продлится долго

Спецоперация России в Донбассе не продлится долго, президент РФ Владимир Путин во время своего обращения дал это понять, заявил РИА Новости первый замглавы... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T09:27

2022-02-24T09:27

2022-02-24T09:27

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

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вооруженные силы украины

донбасс

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Спецоперация России в Донбассе не продлится долго, президент РФ Владимир Путин во время своего обращения дал это понять, заявил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов."Я не думаю, что это будет долго. В ходе обращения к нации Владимир Путин обратился и к военнослужащим ВСУ, чтобы сложили оружие", - заявил парламентарий.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, украина, вооруженные силы украины, донбасс, россия