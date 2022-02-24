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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/donbass-1774650137.html
Народная милиция ЛНР призвала жителей прифронтовых районов не покидать дома
Народная милиция ЛНР призвала жителей прифронтовых районов не покидать дома - РИА Новости, 24.02.2022
Народная милиция ЛНР призвала жителей прифронтовых районов не покидать дома
Народная милиция Луганской народной республики призвала жителей прифронтовых районов не покидать свои дома, по возможности спуститься в бомбоубежища, мирному... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T08:58
2022-02-24T09:52
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
киев
донбасс
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ЛУГАНСК, 24 фев - РИА Новости. Народная милиция Луганской народной республики призвала жителей прифронтовых районов не покидать свои дома, по возможности спуститься в бомбоубежища, мирному населению ничего не угрожает.Он добавил, что мирному населению ничего не угрожает. "Тем не менее, я призываю граждан Луганской народной республики, проживающих в прифронтовых районах, а также жителей, находящихся на временно подконтрольной Киеву территории, не покидать свои дома и по возможности спуститься в бомбоубежища", - сказал он.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220222/dobrovoltsy-1774477366.html
луганская народная республика
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в мире, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, киев, донбасс
08:58 24.02.2022 (обновлено: 09:52 24.02.2022)
 
Народная милиция ЛНР призвала жителей прифронтовых районов не покидать дома

Народная милиция ЛНР призвала жителей прифронтовых районов не покидать дома

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ЛНР на позиции в районе поселка Славяносербск Луганской области
Боец Народной милиции ЛНР на позиции в районе поселка Славяносербск Луганской области - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Боец Народной милиции ЛНР на позиции в районе поселка Славяносербск Луганской области. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 24 фев - РИА Новости. Народная милиция Луганской народной республики призвала жителей прифронтовых районов не покидать свои дома, по возможности спуститься в бомбоубежища, мирному населению ничего не угрожает.
Он добавил, что мирному населению ничего не угрожает. "Тем не менее, я призываю граждан Луганской народной республики, проживающих в прифронтовых районах, а также жителей, находящихся на временно подконтрольной Киеву территории, не покидать свои дома и по возможности спуститься в бомбоубежища", - сказал он.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Мужчины на мобилизационном пункте - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
22 февраля, 22:27Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Народная милиция ЛНР сообщила о росте числа добровольцев в республике
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаКиевДонбасс
 
 
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