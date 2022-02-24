https://ria.ru/20220224/donbass-1774650137.html

Народная милиция ЛНР призвала жителей прифронтовых районов не покидать дома

Народная милиция ЛНР призвала жителей прифронтовых районов не покидать дома - РИА Новости, 24.02.2022

Народная милиция ЛНР призвала жителей прифронтовых районов не покидать дома

Народная милиция Луганской народной республики призвала жителей прифронтовых районов не покидать свои дома, по возможности спуститься в бомбоубежища, мирному... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T08:58

2022-02-24T08:58

2022-02-24T09:52

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ЛУГАНСК, 24 фев - РИА Новости. Народная милиция Луганской народной республики призвала жителей прифронтовых районов не покидать свои дома, по возможности спуститься в бомбоубежища, мирному населению ничего не угрожает.Он добавил, что мирному населению ничего не угрожает. "Тем не менее, я призываю граждан Луганской народной республики, проживающих в прифронтовых районах, а также жителей, находящихся на временно подконтрольной Киеву территории, не покидать свои дома и по возможности спуститься в бомбоубежища", - сказал он.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, киев, донбасс