https://ria.ru/20220224/donbass-1774650137.html
Народная милиция ЛНР призвала жителей прифронтовых районов не покидать дома
Народная милиция ЛНР призвала жителей прифронтовых районов не покидать дома - РИА Новости, 24.02.2022
Народная милиция ЛНР призвала жителей прифронтовых районов не покидать дома
Народная милиция Луганской народной республики призвала жителей прифронтовых районов не покидать свои дома, по возможности спуститься в бомбоубежища, мирному... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T08:58
2022-02-24T08:58
2022-02-24T09:52
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
киев
донбасс
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ЛУГАНСК, 24 фев - РИА Новости. Народная милиция Луганской народной республики призвала жителей прифронтовых районов не покидать свои дома, по возможности спуститься в бомбоубежища, мирному населению ничего не угрожает.Он добавил, что мирному населению ничего не угрожает. "Тем не менее, я призываю граждан Луганской народной республики, проживающих в прифронтовых районах, а также жителей, находящихся на временно подконтрольной Киеву территории, не покидать свои дома и по возможности спуститься в бомбоубежища", - сказал он.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, киев, донбасс
08:58 24.02.2022 (обновлено: 09:52 24.02.2022)
Народная милиция ЛНР призвала жителей прифронтовых районов не покидать дома
Народная милиция ЛНР призвала жителей прифронтовых районов не покидать дома