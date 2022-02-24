https://ria.ru/20220224/donbass-1774649266.html

Народная милиция ЛНР призвала украинских военных сдать оружие

Народная милиция ЛНР призвала украинских военных сдать оружие - РИА Новости, 24.02.2022

Народная милиция ЛНР призвала украинских военных сдать оружие

Народная милиция Луганской народной республики призвала украинских военных сдать оружие, сказал в видеообращении официальный представитель Народной милиции... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T08:54

2022-02-24T08:54

2022-02-24T09:50

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ЛУГАНСК, 24 фев - РИА Новости. Народная милиция Луганской народной республики призвала украинских военных сдать оружие, сказал в видеообращении официальный представитель Народной милиции республики."Я обращаюсь к военнослужащим Вооруженных сил Украины с призывом сдать оружие, покинуть позиции и не выполнять преступные приказы их вооруженных сил", - подчеркнул представитель Народной милиции ЛНР.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донбасс, украина