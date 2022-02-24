https://ria.ru/20220224/donbass-1774645320.html

Глава ЛНР приветствовал решение о начале спецоперации в Донбассе

Глава ЛНР приветствовал решение о начале спецоперации в Донбассе - РИА Новости, 24.02.2022

Глава ЛНР приветствовал решение о начале спецоперации в Донбассе

Глава ЛНР Леонид Пасечник приветствовал решение президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции в Донбассе. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T08:35

2022-02-24T08:35

2022-02-24T08:35

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

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украина

донбасс

ситуация в днр и лнр

леонид пасечник

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ЛУГАНСК, 24 фев - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник приветствовал решение президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции в Донбассе."Глава республики приветствовал решение Путина о начале специальной военной операции на Донбассе", - сообщило министерство иностранных дел республики в своём Telegram-канале.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр, леонид пасечник