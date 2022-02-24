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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/donbass-1774645320.html
Глава ЛНР приветствовал решение о начале спецоперации в Донбассе
Глава ЛНР приветствовал решение о начале спецоперации в Донбассе - РИА Новости, 24.02.2022
Глава ЛНР приветствовал решение о начале спецоперации в Донбассе
Глава ЛНР Леонид Пасечник приветствовал решение президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции в Донбассе. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T08:35
2022-02-24T08:35
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
ситуация в днр и лнр
леонид пасечник
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ЛУГАНСК, 24 фев - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник приветствовал решение президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции в Донбассе."Глава республики приветствовал решение Путина о начале специальной военной операции на Донбассе", - сообщило министерство иностранных дел республики в своём Telegram-канале.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр, леонид пасечник
08:35 24.02.2022
 
Глава ЛНР приветствовал решение о начале спецоперации в Донбассе

Глава ЛНР Леонид Пасечник приветствовал решение о начале спецоперации в Донбассе

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГлава Луганской народной республики Леонид Пасечник
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник . Архивное фото
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ЛУГАНСК, 24 фев - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник приветствовал решение президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции в Донбассе.
"Глава республики приветствовал решение Путина о начале специальной военной операции на Донбассе", - сообщило министерство иностранных дел республики в своём Telegram-канале.
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
08:17Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Запад не услышал разъяснения о причинах признания ДНР и ЛНР, заявил Небензя
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассСитуация в ДНР и ЛНРЛеонид Пасечник
 
 
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