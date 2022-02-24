Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/donbass-1774640241.html
Россия не имеет права допускать страдания жителей Донбасса, заявил Небензя
Россия не имеет права допускать страдания жителей Донбасса, заявил Небензя - РИА Новости, 24.02.2022
Россия не имеет права допускать страдания жителей Донбасса, заявил Небензя
Россия не имеет права допускать дальнейшие страдания жителей Донбасса, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T08:15
2022-02-24T08:15
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
василий небензя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774577216_0:30:3079:1762_1920x0_80_0_0_5b55800a78564620b351dcfea85e2010.jpg
ООН, 24 фев – РИА Новости. Россия не имеет права допускать дальнейшие страдания жителей Донбасса, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя."Однако очередное подтверждение неготовности Украины к прямому диалогу с ДНР и ЛНР, к шагам по предоставлению Донбассу особого статуса, предусмотренного минскими соглашениями, причем с поддержкой этой позиции западными покровителями, окончательно убедила нас в том, что мы просто не имеем права заставлять жителей Донбасса страдать и дальше", - сказал Небензя."Поскольку, как я уже сказал, украинские провокации против донбассцев не только не прекратились, но и интенсифицировались., руководство ЛНР и ДНР обратилось к нам с просьбой оказать военную поддержку в соответствии с двусторонними договорами о сотрудничестве, заключенными одновременно с их признанием. Это логичный шаг, являющийся следствием действий украинского режима", - добавил он.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220224/narusheniya-1774628779.html
https://ria.ru/20220224/popytki-1774636941.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774577216_366:0:2713:1760_1920x0_80_0_0_2977dbadfec2522e06b9da7242327a00.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, василий небензя
08:15 24.02.2022
 
Россия не имеет права допускать страдания жителей Донбасса, заявил Небензя

Постпред Небензя заявил, что Россия не имеет права допускать страдания жителей Донбасса

© AP Photo / John MinchilloПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© AP Photo / John Minchillo
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 24 фев – РИА Новости. Россия не имеет права допускать дальнейшие страдания жителей Донбасса, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
"Однако очередное подтверждение неготовности Украины к прямому диалогу с ДНР и ЛНР, к шагам по предоставлению Донбассу особого статуса, предусмотренного минскими соглашениями, причем с поддержкой этой позиции западными покровителями, окончательно убедила нас в том, что мы просто не имеем права заставлять жителей Донбасса страдать и дальше", - сказал Небензя.
ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
07:20Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
СММ отметила почти две тысячи случаев нарушения прекращения огня в Донбассе
"Поскольку, как я уже сказал, украинские провокации против донбассцев не только не прекратились, но и интенсифицировались., руководство ЛНР и ДНР обратилось к нам с просьбой оказать военную поддержку в соответствии с двусторонними договорами о сотрудничестве, заключенными одновременно с их признанием. Это логичный шаг, являющийся следствием действий украинского режима", - добавил он.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
07:57Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Путин: попытки России договориться по нерасширению НАТО оказались тщетными
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВасилий Небензя
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала