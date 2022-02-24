https://ria.ru/20220224/donbass-1774640241.html

Россия не имеет права допускать страдания жителей Донбасса, заявил Небензя

Россия не имеет права допускать страдания жителей Донбасса, заявил Небензя - РИА Новости, 24.02.2022

Россия не имеет права допускать страдания жителей Донбасса, заявил Небензя

Россия не имеет права допускать дальнейшие страдания жителей Донбасса, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T08:15

2022-02-24T08:15

2022-02-24T08:15

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

василий небензя

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ООН, 24 фев – РИА Новости. Россия не имеет права допускать дальнейшие страдания жителей Донбасса, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя."Однако очередное подтверждение неготовности Украины к прямому диалогу с ДНР и ЛНР, к шагам по предоставлению Донбассу особого статуса, предусмотренного минскими соглашениями, причем с поддержкой этой позиции западными покровителями, окончательно убедила нас в том, что мы просто не имеем права заставлять жителей Донбасса страдать и дальше", - сказал Небензя."Поскольку, как я уже сказал, украинские провокации против донбассцев не только не прекратились, но и интенсифицировались., руководство ЛНР и ДНР обратилось к нам с просьбой оказать военную поддержку в соответствии с двусторонними договорами о сотрудничестве, заключенными одновременно с их признанием. Это логичный шаг, являющийся следствием действий украинского режима", - добавил он.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/narusheniya-1774628779.html

https://ria.ru/20220224/popytki-1774636941.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, василий небензя