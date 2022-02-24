https://ria.ru/20220224/donbass-1774640241.html
Россия не имеет права допускать страдания жителей Донбасса, заявил Небензя
Россия не имеет права допускать страдания жителей Донбасса, заявил Небензя - РИА Новости, 24.02.2022
Россия не имеет права допускать страдания жителей Донбасса, заявил Небензя
Россия не имеет права допускать дальнейшие страдания жителей Донбасса, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T08:15
2022-02-24T08:15
2022-02-24T08:15
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
василий небензя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774577216_0:30:3079:1762_1920x0_80_0_0_5b55800a78564620b351dcfea85e2010.jpg
ООН, 24 фев – РИА Новости. Россия не имеет права допускать дальнейшие страдания жителей Донбасса, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя."Однако очередное подтверждение неготовности Украины к прямому диалогу с ДНР и ЛНР, к шагам по предоставлению Донбассу особого статуса, предусмотренного минскими соглашениями, причем с поддержкой этой позиции западными покровителями, окончательно убедила нас в том, что мы просто не имеем права заставлять жителей Донбасса страдать и дальше", - сказал Небензя."Поскольку, как я уже сказал, украинские провокации против донбассцев не только не прекратились, но и интенсифицировались., руководство ЛНР и ДНР обратилось к нам с просьбой оказать военную поддержку в соответствии с двусторонними договорами о сотрудничестве, заключенными одновременно с их признанием. Это логичный шаг, являющийся следствием действий украинского режима", - добавил он.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220224/narusheniya-1774628779.html
https://ria.ru/20220224/popytki-1774636941.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774577216_366:0:2713:1760_1920x0_80_0_0_2977dbadfec2522e06b9da7242327a00.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, василий небензя
Россия не имеет права допускать страдания жителей Донбасса, заявил Небензя
Постпред Небензя заявил, что Россия не имеет права допускать страдания жителей Донбасса