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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/donbass-1774636475.html
В ДНР заявили об обстреле населенного пункта Петровское со стороны ВСУ
В ДНР заявили об обстреле населенного пункта Петровское со стороны ВСУ - РИА Новости, 24.02.2022
В ДНР заявили об обстреле населенного пункта Петровское со стороны ВСУ
Украинские военные провели обстрел в направлении населенного пункта Петровское в ДНР, выпущено 6 мин запрещенного калибра, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T07:56
2022-02-24T08:09
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
донбасс
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ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Украинские военные провели обстрел в направлении населенного пункта Петровское в ДНР, выпущено 6 мин запрещенного калибра, сообщает представительство ДНР в СЦКК."06.50 - н.п. Богдановка - н.п. Петровское: выпущено 6 мин калибром 120 миллиметра", - говорится в сообщении.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Дарья Буймова
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в мире, ситуация в днр и лнр, донбасс
07:56 24.02.2022 (обновлено: 08:09 24.02.2022)
 
В ДНР заявили об обстреле населенного пункта Петровское со стороны ВСУ

Представительство ДНР в СЦКК заявило о минометном обстреле Петровского со стороны ВСУ

© Фото : Ukrainian Joint Forces Operation Press ServiceУкраинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© Фото : Ukrainian Joint Forces Operation Press Service
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Украинские военные провели обстрел в направлении населенного пункта Петровское в ДНР, выпущено 6 мин запрещенного калибра, сообщает представительство ДНР в СЦКК.
"06.50 - н.п. Богдановка - н.п. Петровское: выпущено 6 мин калибром 120 миллиметра", - говорится в сообщении.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
07:27Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ДНР заявили об обстреле населенного пункта Новоласпа силами ВСУ
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРДонбасс
 
 
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