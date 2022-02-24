https://ria.ru/20220224/donbass-1774636475.html

В ДНР заявили об обстреле населенного пункта Петровское со стороны ВСУ

В ДНР заявили об обстреле населенного пункта Петровское со стороны ВСУ - РИА Новости, 24.02.2022

В ДНР заявили об обстреле населенного пункта Петровское со стороны ВСУ

Украинские военные провели обстрел в направлении населенного пункта Петровское в ДНР, выпущено 6 мин запрещенного калибра, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T07:56

2022-02-24T07:56

2022-02-24T08:09

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

ситуация в днр и лнр

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774250198_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1468b194190881bbddd5e0f35329d2f1.jpg

ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Украинские военные провели обстрел в направлении населенного пункта Петровское в ДНР, выпущено 6 мин запрещенного калибра, сообщает представительство ДНР в СЦКК."06.50 - н.п. Богдановка - н.п. Петровское: выпущено 6 мин калибром 120 миллиметра", - говорится в сообщении.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/obstrel-1774630012.html

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ситуация в днр и лнр, донбасс