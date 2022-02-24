https://ria.ru/20220224/donbass-1774636475.html
В ДНР заявили об обстреле населенного пункта Петровское со стороны ВСУ
В ДНР заявили об обстреле населенного пункта Петровское со стороны ВСУ - РИА Новости, 24.02.2022
В ДНР заявили об обстреле населенного пункта Петровское со стороны ВСУ
Украинские военные провели обстрел в направлении населенного пункта Петровское в ДНР, выпущено 6 мин запрещенного калибра, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T07:56
2022-02-24T07:56
2022-02-24T08:09
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
донбасс
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ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Украинские военные провели обстрел в направлении населенного пункта Петровское в ДНР, выпущено 6 мин запрещенного калибра, сообщает представительство ДНР в СЦКК."06.50 - н.п. Богдановка - н.п. Петровское: выпущено 6 мин калибром 120 миллиметра", - говорится в сообщении.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр, донбасс
07:56 24.02.2022 (обновлено: 08:09 24.02.2022)
В ДНР заявили об обстреле населенного пункта Петровское со стороны ВСУ
Представительство ДНР в СЦКК заявило о минометном обстреле Петровского со стороны ВСУ