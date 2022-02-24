https://ria.ru/20220224/dipotnosheniya-1774822306.html

В Госдуме отреагировали на решение Украины разорвать дипотношения с Россией

В Госдуме отреагировали на решение Украины разорвать дипотношения с Россией - РИА Новости, 24.02.2022

В Госдуме отреагировали на решение Украины разорвать дипотношения с Россией

Возобновить дипломатические соглашения с Россией сможет следующий президент Украины, который может появиться в обозримом будущем, считает член комитета Госдумы... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T17:03

2022-02-24T17:03

2022-02-24T17:03

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Возобновить дипломатические соглашения с Россией сможет следующий президент Украины, который может появиться в обозримом будущем, считает член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик."От господина (президента Украины Владимира) Зеленского мы ничего хорошего не увидели, он обманул своих избирателей, обещая мир в Донбассе и на юго-востоке. Он обещал, когда избирался, наладить отношения с Россией и ни одного пункта не выполнил. Разорвал дипломатические отношения? Мы идем своим путем", - сказал Белик, которого цитирует пресс-служба ЕР.По мнению парламентария, следующий президент Украины может появиться в обозримом будущем, "заключит с нами соответствующие договоры и дипломатические соглашения"."Мы прислали предложения, которые по большому счету были проигнорированы. Было неоднократное предупреждение о том, что Россия оставляет за собой право (если не получается решить вопросы безопасности дипломатическим путем) военно-технических действий, что сегодня и происходит. По сути, нам не оставили выбора", - сказал он.Депутат Госдумы выразил надежду, что в ближайшее время "у наших соседей поменяется руководство и придут к власти люди", которые не будут создавать на территории Киевской Руси проект под названием "Анти-Россия". "К сожалению, Порошенко и Зеленский делали это последние годы", - добавил он.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

владимир путин, россия, украина, донбасс, единая россия, госдума рф, в мире