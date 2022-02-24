В Госдуме отреагировали на решение Украины разорвать дипотношения с Россией
Депутат Белик: возобновить дипсоглашения с Россией сможет следующий президент Украины
Здание Государственной Думы РФ
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Возобновить дипломатические соглашения с Россией сможет следующий президент Украины, который может появиться в обозримом будущем, считает член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.
"От господина (президента Украины Владимира) Зеленского мы ничего хорошего не увидели, он обманул своих избирателей, обещая мир в Донбассе и на юго-востоке. Он обещал, когда избирался, наладить отношения с Россией и ни одного пункта не выполнил. Разорвал дипломатические отношения? Мы идем своим путем", - сказал Белик, которого цитирует пресс-служба ЕР.
По мнению парламентария, следующий президент Украины может появиться в обозримом будущем, "заключит с нами соответствующие договоры и дипломатические соглашения".
"Мы прислали предложения, которые по большому счету были проигнорированы. Было неоднократное предупреждение о том, что Россия оставляет за собой право (если не получается решить вопросы безопасности дипломатическим путем) военно-технических действий, что сегодня и происходит. По сути, нам не оставили выбора", - сказал он.
Депутат Госдумы выразил надежду, что в ближайшее время "у наших соседей поменяется руководство и придут к власти люди", которые не будут создавать на территории Киевской Руси проект под названием "Анти-Россия". "К сожалению, Порошенко и Зеленский делали это последние годы", - добавил он.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Ольга Маркова