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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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В Госдуме отреагировали на решение Украины разорвать дипотношения с Россией
В Госдуме отреагировали на решение Украины разорвать дипотношения с Россией - РИА Новости, 24.02.2022
В Госдуме отреагировали на решение Украины разорвать дипотношения с Россией
Возобновить дипломатические соглашения с Россией сможет следующий президент Украины, который может появиться в обозримом будущем, считает член комитета Госдумы... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T17:03
2022-02-24T17:03
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
россия
украина
донбасс
единая россия
госдума рф
в мире
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Возобновить дипломатические соглашения с Россией сможет следующий президент Украины, который может появиться в обозримом будущем, считает член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик."От господина (президента Украины Владимира) Зеленского мы ничего хорошего не увидели, он обманул своих избирателей, обещая мир в Донбассе и на юго-востоке. Он обещал, когда избирался, наладить отношения с Россией и ни одного пункта не выполнил. Разорвал дипломатические отношения? Мы идем своим путем", - сказал Белик, которого цитирует пресс-служба ЕР.По мнению парламентария, следующий президент Украины может появиться в обозримом будущем, "заключит с нами соответствующие договоры и дипломатические соглашения"."Мы прислали предложения, которые по большому счету были проигнорированы. Было неоднократное предупреждение о том, что Россия оставляет за собой право (если не получается решить вопросы безопасности дипломатическим путем) военно-технических действий, что сегодня и происходит. По сути, нам не оставили выбора", - сказал он.Депутат Госдумы выразил надежду, что в ближайшее время "у наших соседей поменяется руководство и придут к власти люди", которые не будут создавать на территории Киевской Руси проект под названием "Анти-Россия". "К сожалению, Порошенко и Зеленский делали это последние годы", - добавил он.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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россия
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владимир путин, россия, украина, донбасс, единая россия, госдума рф, в мире
17:03 24.02.2022
 
В Госдуме отреагировали на решение Украины разорвать дипотношения с Россией

Депутат Белик: возобновить дипсоглашения с Россией сможет следующий президент Украины

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Государственной Думы РФ
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Возобновить дипломатические соглашения с Россией сможет следующий президент Украины, который может появиться в обозримом будущем, считает член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.
"От господина (президента Украины Владимира) Зеленского мы ничего хорошего не увидели, он обманул своих избирателей, обещая мир в Донбассе и на юго-востоке. Он обещал, когда избирался, наладить отношения с Россией и ни одного пункта не выполнил. Разорвал дипломатические отношения? Мы идем своим путем", - сказал Белик, которого цитирует пресс-служба ЕР.
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
Инфографика
Посмотреть
По мнению парламентария, следующий президент Украины может появиться в обозримом будущем, "заключит с нами соответствующие договоры и дипломатические соглашения".
"Мы прислали предложения, которые по большому счету были проигнорированы. Было неоднократное предупреждение о том, что Россия оставляет за собой право (если не получается решить вопросы безопасности дипломатическим путем) военно-технических действий, что сегодня и происходит. По сути, нам не оставили выбора", - сказал он.
Депутат Госдумы выразил надежду, что в ближайшее время "у наших соседей поменяется руководство и придут к власти люди", которые не будут создавать на территории Киевской Руси проект под названием "Анти-Россия". "К сожалению, Порошенко и Зеленский делали это последние годы", - добавил он.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Знак Въезд запрещен и флаг у здания генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
16:57
Межгосударственные отношения России и Украины
Опубликовано: Ольга Маркова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассЕдиная РоссияГосдума РФВ мире
 
 
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