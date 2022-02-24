https://ria.ru/20220224/dipotnosheniya-1774806029.html

Киев призвал всех партнеров Украины разорвать дипотношения с Россией

Киев призвал всех партнеров Украины разорвать дипотношения с Россией - РИА Новости, 24.02.2022

Киев призвал всех партнеров Украины разорвать дипотношения с Россией

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после разрыва дипломатических отношений с Россией призвал всех партнеров страны поступить так же. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T16:16

2022-02-24T16:16

2022-02-24T16:29

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после разрыва дипломатических отношений с Россией призвал всех партнеров страны поступить так же."Украина разорвала дипломатические отношения с Российской Федерацией. Я призываю всех партнеров сделать то же самое. Продемонстрируйте этим конкретным шагом, что вы вместе с Украиной и категорически отвергаете наиболее дерзкий со Второй мировой войны акт вооруженной агрессии в Европе", - написал Кулеба в Twitter.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, мид украины, в мире, украина