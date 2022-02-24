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Украина разорвала дипотношения с Россией
Украина разорвала дипотношения с Россией - РИА Новости, 24.02.2022
Украина разорвала дипотношения с Россией
Между Украиной и Россией больше нет дипотношений, заявил украинский лидер Владимир Зеленский. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T12:33
2022-02-24T14:59
в мире
украина
россия
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КИЕВ, 24 фев — РИА Новости. Между Украиной и Россией больше нет дипотношений, заявил украинский лидер Владимир Зеленский."Мы разорвали дипломатические отношения с Россией", — сказал он во время одного из выступлений.Ранее Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого в ведомстве добавили, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о сбитом над Украиной российском самолете в Минобороны не подтвердили.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, украина, россия
12:33 24.02.2022 (обновлено: 14:59 24.02.2022)
 

Украина разорвала дипотношения с Россией

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© Фото : Офис президента Украины
Читать ria.ru в
КИЕВ, 24 фев — РИА Новости. Между Украиной и Россией больше нет дипотношений, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
"Мы разорвали дипломатические отношения с Россией", — сказал он во время одного из выступлений.
Ранее Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого в ведомстве добавили, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о сбитом над Украиной российском самолете в Минобороны не подтвердили.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
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Опубликовано: Ольга Маркова
 
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