https://ria.ru/20220224/dipotnosheniya-1774722541.html
Украина разорвала дипотношения с Россией
Украина разорвала дипотношения с Россией - РИА Новости, 24.02.2022
Украина разорвала дипотношения с Россией
Между Украиной и Россией больше нет дипотношений, заявил украинский лидер Владимир Зеленский. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T12:33
2022-02-24T12:33
2022-02-24T14:59
в мире
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774341665_36:0:2775:1541_1920x0_80_0_0_a329c639af7a87eb8eeea8806ab0f3b6.jpg
КИЕВ, 24 фев — РИА Новости. Между Украиной и Россией больше нет дипотношений, заявил украинский лидер Владимир Зеленский."Мы разорвали дипломатические отношения с Россией", — сказал он во время одного из выступлений.Ранее Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого в ведомстве добавили, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о сбитом над Украиной российском самолете в Минобороны не подтвердили.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774341665_33:0:2187:1616_1920x0_80_0_0_a5c938d4e934a966d925caa8f54a7827.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия
КИЕВ, 24 фев — РИА Новости. Между Украиной и Россией больше нет дипотношений, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
"Мы разорвали дипломатические отношения с Россией", — сказал он во время одного из выступлений.
Ранее Владимир Путин
объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе
. Он заверил, что в планы Москвы
не входит оккупация Украины
, только ее демилитаризация и денацификация.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого в ведомстве добавили, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о сбитом над Украиной российском самолете в Минобороны не подтвердили.
Опубликовано: Ольга Маркова