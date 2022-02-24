https://ria.ru/20220224/dipotnosheniya-1774722541.html

Украина разорвала дипотношения с Россией

Украина разорвала дипотношения с Россией - РИА Новости, 24.02.2022

Украина разорвала дипотношения с Россией

Между Украиной и Россией больше нет дипотношений, заявил украинский лидер Владимир Зеленский. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T12:33

2022-02-24T12:33

2022-02-24T14:59

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КИЕВ, 24 фев — РИА Новости. Между Украиной и Россией больше нет дипотношений, заявил украинский лидер Владимир Зеленский."Мы разорвали дипломатические отношения с Россией", — сказал он во время одного из выступлений.Ранее Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого в ведомстве добавили, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о сбитом над Украиной российском самолете в Минобороны не подтвердили.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, украина, россия