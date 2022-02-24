https://ria.ru/20220224/diplomaty-1774780215.html

Американские дипломаты пока не планируют возвращаться на Украину, пишут СМИ

Американские дипломаты пока не планируют возвращаться на Украину, пишут СМИ - РИА Новости, 24.02.2022

Американские дипломаты пока не планируют возвращаться на Украину, пишут СМИ

На Украине больше не осталось американских дипломатов, возвращаться туда они в ближайшее время не планируют, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванный... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T15:03

2022-02-24T15:03

2022-02-24T15:16

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. На Украине больше не осталось американских дипломатов, возвращаться туда они в ближайшее время не планируют, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванный источник в США."Американские дипломаты проводили ночи в Польше, а рабочие дни во Львове, в Западной Украине, последние несколько дней. Но после российского нападения на Украину в четверг дипломаты США не вернулись в страну, и планов, чтобы они так сделали в ближайшее время, нет", - сообщает телеканал.Ранее посольство США на Украине сообщило, что госдеп приостановил предоставление консульских услуг во Львове.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/ukraina-1774570075.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, донбасс, сша, посольство сша на украине