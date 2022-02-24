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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/diplomaty-1774780215.html
Американские дипломаты пока не планируют возвращаться на Украину, пишут СМИ
Американские дипломаты пока не планируют возвращаться на Украину, пишут СМИ - РИА Новости, 24.02.2022
Американские дипломаты пока не планируют возвращаться на Украину, пишут СМИ
На Украине больше не осталось американских дипломатов, возвращаться туда они в ближайшее время не планируют, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванный... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T15:03
2022-02-24T15:16
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
донбасс
сша
посольство сша на украине
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. На Украине больше не осталось американских дипломатов, возвращаться туда они в ближайшее время не планируют, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванный источник в США."Американские дипломаты проводили ночи в Польше, а рабочие дни во Львове, в Западной Украине, последние несколько дней. Но после российского нападения на Украину в четверг дипломаты США не вернулись в страну, и планов, чтобы они так сделали в ближайшее время, нет", - сообщает телеканал.Ранее посольство США на Украине сообщило, что госдеп приостановил предоставление консульских услуг во Львове.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220224/ukraina-1774570075.html
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украина
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в мире, украина, донбасс, сша, посольство сша на украине
15:03 24.02.2022 (обновлено: 15:16 24.02.2022)
 
Американские дипломаты пока не планируют возвращаться на Украину, пишут СМИ

CNN: на Украине не осталось американских дипломатов, возвращаться они пока не планируют

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание посольства США в Киеве
Здание посольства США в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Здание посольства США в Киеве
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. На Украине больше не осталось американских дипломатов, возвращаться туда они в ближайшее время не планируют, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванный источник в США.
"Американские дипломаты проводили ночи в Польше, а рабочие дни во Львове, в Западной Украине, последние несколько дней. Но после российского нападения на Украину в четверг дипломаты США не вернулись в страну, и планов, чтобы они так сделали в ближайшее время, нет", - сообщает телеканал.
Ранее посольство США на Украине сообщило, что госдеп приостановил предоставление консульских услуг во Львове.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
07:44
Запад отказался от Украины: что дальше?
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Здание посольства США - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
09:09
США приостановили предоставление консульских услуг во Львове
Опубликовано: Наталья Макарова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаДонбассСШАПосольство США на Украине
 
 
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