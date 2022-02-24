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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/demilitarizatsiya-1774764754.html
В Кремле рассказали об операции по демилитаризации Украины
В Кремле рассказали об операции по демилитаризации Украины - РИА Новости, 24.02.2022
В Кремле рассказали об операции по демилитаризации Украины
Специальная операция РФ по демилитаризации Украины имеет свои цели, они должны быть достигнуты, о досрочном прекращении операции неизвестно, заявил... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T14:22
2022-02-24T14:22
обострение ситуации в днр и лнр
дмитрий песков
россия
украина
донбасс
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Специальная операция РФ по демилитаризации Украины имеет свои цели, они должны быть достигнуты, о досрочном прекращении операции неизвестно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Операция имеет свои цели, они должны быть достигнуты. Президент сказал, что все решения приняты и цели будут достигнуты", - сказал Песков журналистам.Также пресс-секретарь отметил, что ему неизвестно о возможности досрочного прекращения операции - это решение за верховным главнокомандующим.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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дмитрий песков, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр
14:22 24.02.2022
 
В Кремле рассказали об операции по демилитаризации Украины

Пресс-секретарь Путина Песков: операция по демилитаризации Украины имеет свои цели

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Специальная операция РФ по демилитаризации Украины имеет свои цели, они должны быть достигнуты, о досрочном прекращении операции неизвестно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Операция имеет свои цели, они должны быть достигнуты. Президент сказал, что все решения приняты и цели будут достигнуты", - сказал Песков журналистам.
Также пресс-секретарь отметил, что ему неизвестно о возможности досрочного прекращения операции - это решение за верховным главнокомандующим.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
Инфографика
Посмотреть
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
12:33
Украина разорвала дипотношения с Россией
Опубликовано: Влада Копылова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРДмитрий ПесковРоссияУкраинаДонбассСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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