https://ria.ru/20220224/demilitarizatsiya-1774764754.html

В Кремле рассказали об операции по демилитаризации Украины

В Кремле рассказали об операции по демилитаризации Украины - РИА Новости, 24.02.2022

В Кремле рассказали об операции по демилитаризации Украины

Специальная операция РФ по демилитаризации Украины имеет свои цели, они должны быть достигнуты, о досрочном прекращении операции неизвестно, заявил... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T14:22

2022-02-24T14:22

2022-02-24T14:22

обострение ситуации в днр и лнр

дмитрий песков

россия

украина

донбасс

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Специальная операция РФ по демилитаризации Украины имеет свои цели, они должны быть достигнуты, о досрочном прекращении операции неизвестно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Операция имеет свои цели, они должны быть достигнуты. Президент сказал, что все решения приняты и цели будут достигнуты", - сказал Песков журналистам.Также пресс-секретарь отметил, что ему неизвестно о возможности досрочного прекращения операции - это решение за верховным главнокомандующим.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/dipotnosheniya-1774722541.html

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донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий песков, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр