https://ria.ru/20220224/demilitarizatsiya-1774764754.html
В Кремле рассказали об операции по демилитаризации Украины
В Кремле рассказали об операции по демилитаризации Украины - РИА Новости, 24.02.2022
В Кремле рассказали об операции по демилитаризации Украины
Специальная операция РФ по демилитаризации Украины имеет свои цели, они должны быть достигнуты, о досрочном прекращении операции неизвестно, заявил... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T14:22
2022-02-24T14:22
2022-02-24T14:22
обострение ситуации в днр и лнр
дмитрий песков
россия
украина
донбасс
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Специальная операция РФ по демилитаризации Украины имеет свои цели, они должны быть достигнуты, о досрочном прекращении операции неизвестно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Операция имеет свои цели, они должны быть достигнуты. Президент сказал, что все решения приняты и цели будут достигнуты", - сказал Песков журналистам.Также пресс-секретарь отметил, что ему неизвестно о возможности досрочного прекращения операции - это решение за верховным главнокомандующим.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр
В Кремле рассказали об операции по демилитаризации Украины
Пресс-секретарь Путина Песков: операция по демилитаризации Украины имеет свои цели
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Специальная операция РФ по демилитаризации Украины имеет свои цели, они должны быть достигнуты, о досрочном прекращении операции неизвестно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Операция имеет свои цели, они должны быть достигнуты. Президент сказал, что все решения приняты и цели будут достигнуты", - сказал Песков журналистам.
Также пресс-секретарь отметил, что ему неизвестно о возможности досрочного прекращения операции - это решение за верховным главнокомандующим.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин
объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины
. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса
обратились к России
с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Влада Копылова