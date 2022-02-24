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Начальника генштаба Армении отправили в отставку
Начальника генштаба Армении отправили в отставку - РИА Новости, 24.02.2022
Начальника генштаба Армении отправили в отставку
Начальник генерального штаба ВС Армении Артак Давтян, обвиняемый в злоупотреблении и подлоге при поставках вооружений, отправлен в отставку указом и.о... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T14:03
2022-02-24T14:15
в мире
армения
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ЕРЕВАН, 24 фев - РИА Новости. Начальник генерального штаба ВС Армении Артак Давтян, обвиняемый в злоупотреблении и подлоге при поставках вооружений, отправлен в отставку указом и.о. президента страны Алена Симоняна, сообщили в четверг в президентской пресс-службе."Освободить Артака Давтяна от должности начальника генерального штаба Вооруженных сил Республики Армения", - говорится в указе, текст которого размещена на сайте президента. О причинах отставки не сообщается.Давтян возглавлял генштаб Армении с 22 марта 2021 года. Он проходит в качестве обвиняемого по уголовному делу о злоупотреблении и подлоге при поставках вооружений.
https://ria.ru/20220224/vstrecha-1774656499.html
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в мире, армения
14:03 24.02.2022 (обновлено: 14:15 24.02.2022)
 
Начальника генштаба Армении отправили в отставку

Начальника генерального штаба Армении Давтяна отправили в отставку указом президента

© РИА Новости / Пресс-служба премьер-министра Армении / Перейти в фотобанкГенерал-лейтенант Артак Давтян
Генерал-лейтенант Артак Давтян - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба премьер-министра Армении
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Генерал-лейтенант Артак Давтян
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 24 фев - РИА Новости. Начальник генерального штаба ВС Армении Артак Давтян, обвиняемый в злоупотреблении и подлоге при поставках вооружений, отправлен в отставку указом и.о. президента страны Алена Симоняна, сообщили в четверг в президентской пресс-службе.
"Освободить Артака Давтяна от должности начальника генерального штаба Вооруженных сил Республики Армения", - говорится в указе, текст которого размещена на сайте президента. О причинах отставки не сообщается.
Давтян возглавлял генштаб Армении с 22 марта 2021 года. Он проходит в качестве обвиняемого по уголовному делу о злоупотреблении и подлоге при поставках вооружений.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
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Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
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