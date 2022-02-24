https://ria.ru/20220224/davtyan-1774755532.html

Начальника генштаба Армении отправили в отставку

Начальника генштаба Армении отправили в отставку - РИА Новости, 24.02.2022

Начальника генштаба Армении отправили в отставку

Начальник генерального штаба ВС Армении Артак Давтян, обвиняемый в злоупотреблении и подлоге при поставках вооружений, отправлен в отставку указом и.о... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T14:03

2022-02-24T14:03

2022-02-24T14:15

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армения

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ЕРЕВАН, 24 фев - РИА Новости. Начальник генерального штаба ВС Армении Артак Давтян, обвиняемый в злоупотреблении и подлоге при поставках вооружений, отправлен в отставку указом и.о. президента страны Алена Симоняна, сообщили в четверг в президентской пресс-службе."Освободить Артака Давтяна от должности начальника генерального штаба Вооруженных сил Республики Армения", - говорится в указе, текст которого размещена на сайте президента. О причинах отставки не сообщается.Давтян возглавлял генштаб Армении с 22 марта 2021 года. Он проходит в качестве обвиняемого по уголовному делу о злоупотреблении и подлоге при поставках вооружений.

https://ria.ru/20220224/vstrecha-1774656499.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, армения