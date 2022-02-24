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Начальника генштаба Армении отправили в отставку
Начальника генштаба Армении отправили в отставку - РИА Новости, 24.02.2022
Начальника генштаба Армении отправили в отставку
Начальник генерального штаба ВС Армении Артак Давтян, обвиняемый в злоупотреблении и подлоге при поставках вооружений, отправлен в отставку указом и.о... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T14:03
2022-02-24T14:03
2022-02-24T14:15
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ЕРЕВАН, 24 фев - РИА Новости. Начальник генерального штаба ВС Армении Артак Давтян, обвиняемый в злоупотреблении и подлоге при поставках вооружений, отправлен в отставку указом и.о. президента страны Алена Симоняна, сообщили в четверг в президентской пресс-службе."Освободить Артака Давтяна от должности начальника генерального штаба Вооруженных сил Республики Армения", - говорится в указе, текст которого размещена на сайте президента. О причинах отставки не сообщается.Давтян возглавлял генштаб Армении с 22 марта 2021 года. Он проходит в качестве обвиняемого по уголовному делу о злоупотреблении и подлоге при поставках вооружений.
https://ria.ru/20220224/vstrecha-1774656499.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, армения
14:03 24.02.2022 (обновлено: 14:15 24.02.2022)
Начальника генштаба Армении отправили в отставку
Начальника генерального штаба Армении Давтяна отправили в отставку указом президента
ЕРЕВАН, 24 фев - РИА Новости. Начальник генерального штаба ВС Армении Артак Давтян, обвиняемый в злоупотреблении и подлоге при поставках вооружений, отправлен в отставку указом и.о. президента страны Алена Симоняна, сообщили в четверг в президентской пресс-службе.
"Освободить Артака Давтяна от должности начальника генерального штаба Вооруженных сил Республики Армения", - говорится в указе, текст которого размещена на сайте президента. О причинах отставки не сообщается.
Давтян возглавлял генштаб Армении
с 22 марта 2021 года. Он проходит в качестве обвиняемого по уголовному делу о злоупотреблении и подлоге при поставках вооружений.