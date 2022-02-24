https://ria.ru/20220224/chizhov-1774827503.html
Чижов назвал представителю ЕС причины признания Россией ДНР и ЛНР
Чижов назвал представителю ЕС причины признания Россией ДНР и ЛНР - РИА Новости, 24.02.2022
Чижов назвал представителю ЕС причины признания Россией ДНР и ЛНР
Постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов провел в четверг беседу с генеральным секретарем Европейской внешнеполитической службы Стефаном Санино, РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T17:18
2022-02-24T17:18
2022-02-24T17:41
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
донбасс
ситуация в днр и лнр
владимир чижов
россия
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155533/84/1555338402_0:0:3061:1723_1920x0_80_0_0_98fe8957c83cb8ed9e4dd2e128d8da29.jpg
БРЮССЕЛЬ, 24 фев - РИА Новости. Постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов провел в четверг беседу с генеральным секретарем Европейской внешнеполитической службы Стефаном Санино, на которой обсуждалась ситуация вокруг украинского кризиса, говорится в сообщении постпредства."В ходе беседы Чижов изложил российские оценки ситуации вокруг украинского кризиса, подробно остановившись на тех причинах, которые потребовали от руководства нашей страны принятия решения о признании независимости Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, а затем о проведении специальной военной операции на основании Ст.51 Устава ООН и Договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и этими государствами", - говорится в сообщении российского представительства.Утром в четверг президент РФ объявил, что принял решение о специальной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
донецкая народная республика
луганская народная республика
донбасс
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155533/84/1555338402_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_5ae3546ead0dfdad106932b40902522e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр, владимир чижов, россия, оон
17:18 24.02.2022 (обновлено: 17:41 24.02.2022)
Чижов назвал представителю ЕС причины признания Россией ДНР и ЛНР
Чижов в беседе с представителем ЕС назвал причины признания Россией ДНР и ЛНР