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Чижов назвал представителю ЕС причины признания Россией ДНР и ЛНР

Чижов назвал представителю ЕС причины признания Россией ДНР и ЛНР - РИА Новости, 24.02.2022

Чижов назвал представителю ЕС причины признания Россией ДНР и ЛНР

Постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов провел в четверг беседу с генеральным секретарем Европейской внешнеполитической службы Стефаном Санино, РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T17:18

2022-02-24T17:18

2022-02-24T17:41

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БРЮССЕЛЬ, 24 фев - РИА Новости. Постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов провел в четверг беседу с генеральным секретарем Европейской внешнеполитической службы Стефаном Санино, на которой обсуждалась ситуация вокруг украинского кризиса, говорится в сообщении постпредства."В ходе беседы Чижов изложил российские оценки ситуации вокруг украинского кризиса, подробно остановившись на тех причинах, которые потребовали от руководства нашей страны принятия решения о признании независимости Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, а затем о проведении специальной военной операции на основании Ст.51 Устава ООН и Договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и этими государствами", - говорится в сообщении российского представительства.Утром в четверг президент РФ объявил, что принял решение о специальной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр, владимир чижов, россия, оон