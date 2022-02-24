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Чижов назвал представителю ЕС причины признания Россией ДНР и ЛНР
Чижов назвал представителю ЕС причины признания Россией ДНР и ЛНР - РИА Новости, 24.02.2022
Чижов назвал представителю ЕС причины признания Россией ДНР и ЛНР
Постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов провел в четверг беседу с генеральным секретарем Европейской внешнеполитической службы Стефаном Санино, РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T17:18
2022-02-24T17:41
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
донбасс
ситуация в днр и лнр
владимир чижов
россия
оон
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БРЮССЕЛЬ, 24 фев - РИА Новости. Постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов провел в четверг беседу с генеральным секретарем Европейской внешнеполитической службы Стефаном Санино, на которой обсуждалась ситуация вокруг украинского кризиса, говорится в сообщении постпредства."В ходе беседы Чижов изложил российские оценки ситуации вокруг украинского кризиса, подробно остановившись на тех причинах, которые потребовали от руководства нашей страны принятия решения о признании независимости Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, а затем о проведении специальной военной операции на основании Ст.51 Устава ООН и Договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и этими государствами", - говорится в сообщении российского представительства.Утром в четверг президент РФ объявил, что принял решение о специальной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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луганская народная республика
донбасс
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр, владимир чижов, россия, оон
17:18 24.02.2022 (обновлено: 17:41 24.02.2022)
 
Чижов назвал представителю ЕС причины признания Россией ДНР и ЛНР

Чижов в беседе с представителем ЕС назвал причины признания Россией ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВладимир Чижов
Владимир Чижов - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Владимир Чижов
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БРЮССЕЛЬ, 24 фев - РИА Новости. Постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов провел в четверг беседу с генеральным секретарем Европейской внешнеполитической службы Стефаном Санино, на которой обсуждалась ситуация вокруг украинского кризиса, говорится в сообщении постпредства.
"В ходе беседы Чижов изложил российские оценки ситуации вокруг украинского кризиса, подробно остановившись на тех причинах, которые потребовали от руководства нашей страны принятия решения о признании независимости Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, а затем о проведении специальной военной операции на основании Ст.51 Устава ООН и Договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и этими государствами", - говорится в сообщении российского представительства.
Утром в четверг президент РФ объявил, что принял решение о специальной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
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19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
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Опубликовано: Наталья Макарова
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДонбассСитуация в ДНР и ЛНРВладимир ЧижовРоссияООН
 
 
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