https://ria.ru/20220224/chernogoriya-1774753812.html

Черногория эвакуировала посла с Украины

Черногория эвакуировала посла с Украины - РИА Новости, 24.02.2022

Черногория эвакуировала посла с Украины

Черногория эвакуировала посла на Украине Драгицу Понорац из-за операции РФ по демилитаризации Украины, сообщило черногорское министерство иностранных дел. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T13:58

2022-02-24T13:58

2022-02-24T13:58

обострение ситуации в днр и лнр

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мид черногории

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БЕЛГРАД, 24 фев – РИА Новости. Черногория эвакуировала посла на Украине Драгицу Понорац из-за операции РФ по демилитаризации Украины, сообщило черногорское министерство иностранных дел."Из-за военной операции России и усложнения ситуации посол Черногории на Украине Драгица Понорац отозвана из этой страны, в посольстве на Украине сейчас находятся местные сотрудники. С раннего утра посольство Черногории в интенсивной коммуникации с нашими гражданами, находящимися на Украине, некоторые из которых заинтересованы выехать из страны", - говорится в сообщении ведомства."Так как украинские власти информировали о закрытии воздушного пространства, в посольстве отмечают, что возвращение возможно наземным путем, вместе с тем, обращают внимание, что дороги перегружены из-за большого числа граждан, которые хотят выехать из города", - отметил МИД Черногории.Министерство напоминает, что наряду с диппредставительством в Киеве действуют черногорские дипмиссии в Польше, Румынии и Венгрии.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли. Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, румыния, черногория, мид черногории