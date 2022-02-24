Чехия вызовет в Прагу для консультаций послов в Москве и Минске
МИД Чехии вызовет для консультаций в Прагу послов страны в Москве и Минске
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкФлаги Чешской Республики и Евросоюза на территории посольства Чехии в Москве
Флаги Чешской Республики и Евросоюза на территории посольства Чехии в Москве
ПРАГА, 24 фев – РИА Новости. МИД Чехии вызовет для консультаций в Прагу послов страны в Москве и Минске, сообщило в четверг Чешское ТВ со ссылкой на премьера Петра Фиалу, при этом в МИД страны отказались комментировать для РИА Новости эту информацию.
"МИД Чехии вызовет для консультаций в Прагу послов республики в РФ и Белоруссии, об этом сообщил журналистам премьер Петр Фиала", - говорится в сообщении.
При этом в МИД Чехии на соответствующий вопрос корреспондента РИА Новости отказались комментировать эту информацию.
В четверг правительство Чехии сообщило также о своем решении отобрать у РФ разрешение на деятельность генконсульств РФ в Карловых Варах и Брно с соответствующим возвращением их сотрудников на родину, а также о временном запрете на выдачу виз на въезд в Чехию гражданам РФ, за исключением гуманитарных случаев.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
Опубликовано: Владимир Лаврентьев