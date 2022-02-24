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Российскому бизнесу придется работать в сложных условиях, заявил глава РСПП
Российскому бизнесу придется работать в сложных условиях, заявил глава РСПП - РИА Новости, 24.02.2022
Российскому бизнесу придется работать в сложных условиях, заявил глава РСПП
Российскому бизнесу придется работать более эффективно, не допуская сокращения рабочих мест, скачков цен, заявил глава Российского союза промышленников и... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T19:31
2022-02-24T19:46
экономика
россия
российский союз промышленников и предпринимателей
александр шохин
технологии
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Российскому бизнесу придется работать более эффективно, не допуская сокращения рабочих мест, скачков цен, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин на встрече президента РФ Владимира Путина с бизнесом."Безусловно, текущая геополитическая ситуация приводит к тому, что и российскому бизнесу придется работать в сложных условиях с учетом ограничений самого разного рода, но я хотел бы подтвердить, что не только государство, экономика в целом научились переживать кризисы, но и российский бизнес, начиная с 2014 года научился адаптироваться к кризисным явлениям и более того - научился решать задачи развития", - сказал Шохин."Мы понимаем, что новые санкции будут намного жестче всех предыдущих ограничений, коснутся многих секторов - и финансового сектора, добывающих отраслей, поставок технологического оборудования, определенных видов сырья и комплектующих, могут быть нарушены цепочки поставок, транспортно-логистические цепочки", - добавил он."Безусловно, российским компаниям придется работать еще более энергичнее, эффективно, обеспечивать бесперебойную работу своих предприятий, не допуская сокращения рабочих мест, дефицита, скачков цен, надо будет реализовывать стратегию импортозамещения, искать новых партнеров в тех странах, которые готовы к продолжению сотрудничества, но безусловно многое зависит и от своевременности и успешности деятельности правительства", - заключил глава РСПП.
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экономика, россия, российский союз промышленников и предпринимателей, александр шохин, технологии
19:31 24.02.2022 (обновлено: 19:46 24.02.2022)
 
Российскому бизнесу придется работать в сложных условиях, заявил глава РСПП

Глава РСПП Шохин считает, что российскому бизнесу придется работать в сложных условиях

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент РСПП Александр Шохин
Президент РСПП Александр Шохин - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Президент РСПП Александр Шохин
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Российскому бизнесу придется работать более эффективно, не допуская сокращения рабочих мест, скачков цен, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин на встрече президента РФ Владимира Путина с бизнесом.
"Безусловно, текущая геополитическая ситуация приводит к тому, что и российскому бизнесу придется работать в сложных условиях с учетом ограничений самого разного рода, но я хотел бы подтвердить, что не только государство, экономика в целом научились переживать кризисы, но и российский бизнес, начиная с 2014 года научился адаптироваться к кризисным явлениям и более того - научился решать задачи развития", - сказал Шохин.
"Мы понимаем, что новые санкции будут намного жестче всех предыдущих ограничений, коснутся многих секторов - и финансового сектора, добывающих отраслей, поставок технологического оборудования, определенных видов сырья и комплектующих, могут быть нарушены цепочки поставок, транспортно-логистические цепочки", - добавил он.
"Безусловно, российским компаниям придется работать еще более энергичнее, эффективно, обеспечивать бесперебойную работу своих предприятий, не допуская сокращения рабочих мест, дефицита, скачков цен, надо будет реализовывать стратегию импортозамещения, искать новых партнеров в тех странах, которые готовы к продолжению сотрудничества, но безусловно многое зависит и от своевременности и успешности деятельности правительства", - заключил глава РСПП.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
Вчера, 19:29Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Глава РСПП попросил Путина обеспечить условия для бизнеса на фоне санкций
Опубликовано: Наталья Макарова
 
ЭкономикаРоссияРоссийский союз промышленников и предпринимателейАлександр ШохинТехнологии
 
 
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