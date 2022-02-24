https://ria.ru/20220224/biznes-1774868569.html

Российскому бизнесу придется работать в сложных условиях, заявил глава РСПП

Российскому бизнесу придется работать в сложных условиях, заявил глава РСПП - РИА Новости, 24.02.2022

Российскому бизнесу придется работать в сложных условиях, заявил глава РСПП

Российскому бизнесу придется работать более эффективно, не допуская сокращения рабочих мест, скачков цен, заявил глава Российского союза промышленников и... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T19:31

2022-02-24T19:31

2022-02-24T19:46

экономика

россия

российский союз промышленников и предпринимателей

александр шохин

технологии

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Российскому бизнесу придется работать более эффективно, не допуская сокращения рабочих мест, скачков цен, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин на встрече президента РФ Владимира Путина с бизнесом."Безусловно, текущая геополитическая ситуация приводит к тому, что и российскому бизнесу придется работать в сложных условиях с учетом ограничений самого разного рода, но я хотел бы подтвердить, что не только государство, экономика в целом научились переживать кризисы, но и российский бизнес, начиная с 2014 года научился адаптироваться к кризисным явлениям и более того - научился решать задачи развития", - сказал Шохин."Мы понимаем, что новые санкции будут намного жестче всех предыдущих ограничений, коснутся многих секторов - и финансового сектора, добывающих отраслей, поставок технологического оборудования, определенных видов сырья и комплектующих, могут быть нарушены цепочки поставок, транспортно-логистические цепочки", - добавил он."Безусловно, российским компаниям придется работать еще более энергичнее, эффективно, обеспечивать бесперебойную работу своих предприятий, не допуская сокращения рабочих мест, дефицита, скачков цен, надо будет реализовывать стратегию импортозамещения, искать новых партнеров в тех странах, которые готовы к продолжению сотрудничества, но безусловно многое зависит и от своевременности и успешности деятельности правительства", - заключил глава РСПП.

https://ria.ru/20220224/biznes-1774867855.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, российский союз промышленников и предпринимателей, александр шохин, технологии