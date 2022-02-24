https://ria.ru/20220224/biznes-1774867855.html
Глава РСПП попросил Путина обеспечить условия для бизнеса на фоне санкций
Глава РСПП попросил Путина обеспечить условия для бизнеса на фоне санкций - РИА Новости, 25.02.2022
Глава РСПП попросил Путина обеспечить условия для бизнеса на фоне санкций
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин попросил президента РФ Владимира Путина обеспечить предсказуемость условий... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-24T19:29
2022-02-24T19:29
2022-02-25T01:24
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
россия
санкции в отношении россии
в мире
бизнес
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин попросил президента РФ Владимира Путина обеспечить предсказуемость условий ведения бизнеса на фоне санкций.Он напомнил, что в рамках этого направления РСПП уже ведет активный диалог с правительством. "Речь идет о завершении доработки механизма соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК)", - пояснил Шохин.Закон о СЗПК был принят в прошлом году, в рамках этого механизма инвестор, планирующий реализовать на территории России крупный проект, может заключить соглашение с властями и получить таким образом гарантии неизменности условий ведения бизнеса на длительный период. Если условия изменятся – инвестор может рассчитывать на компенсации из бюджета.Глава РСПП сообщил, что рассчитывает доработать с правительством этот механизм в течение месяца. "Речь идет в том числе о применении так называемого формульного подхода: в тех случаях, когда меняются существенные параметры условий реализации проектов, надо применять некие формулы, которые не гарантируют стабильности всех текущих и будущих условий, но делают предсказуемыми эти будущие условия в тех случаях, когда санкции таким триггером выступают: влияют на инфляцию, дефицит бюджета, курс рубля", - пояснил Шохин."Практика применения таких подходов может быть распространена и на друге элементы экономической политики", - добавил он.
https://radiosputnik.ria.ru/20220225/sanktsii-1774929297.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, санкции в отношении россии, в мире, бизнес
19:29 24.02.2022 (обновлено: 01:24 25.02.2022)
Глава РСПП попросил Путина обеспечить условия для бизнеса на фоне санкций
Глава РСПП Шохин попросил Путина обеспечить условия для бизнеса на фоне санкций
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин попросил президента РФ Владимира Путина обеспечить предсказуемость условий ведения бизнеса на фоне санкций.
"Хотел бы несколько соображений высказать относительно возможных решений, которые, на наш взгляд, надо принимать уже сейчас. Во-первых, насколько это возможно в нынешней ситуации, обеспечить предсказуемость условий реализации масштабных инвестиционных проектов", - заявил Шохин на встрече с главой государства в четверг.
Он напомнил, что в рамках этого направления РСПП уже ведет активный диалог с правительством. "Речь идет о завершении доработки механизма соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК)", - пояснил Шохин.
Закон о СЗПК был принят в прошлом году, в рамках этого механизма инвестор, планирующий реализовать на территории России крупный проект, может заключить соглашение с властями и получить таким образом гарантии неизменности условий ведения бизнеса на длительный период. Если условия изменятся – инвестор может рассчитывать на компенсации из бюджета.
Глава РСПП сообщил, что рассчитывает доработать с правительством этот механизм в течение месяца. "Речь идет в том числе о применении так называемого формульного подхода: в тех случаях, когда меняются существенные параметры условий реализации проектов, надо применять некие формулы, которые не гарантируют стабильности всех текущих и будущих условий, но делают предсказуемыми эти будущие условия в тех случаях, когда санкции таким триггером выступают: влияют на инфляцию, дефицит бюджета, курс рубля", - пояснил Шохин.
"Практика применения таких подходов может быть распространена и на друге элементы экономической политики", - добавил он.
Опубликовано: Петр Попадюк