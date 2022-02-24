Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/biznes-1774867855.html
Глава РСПП попросил Путина обеспечить условия для бизнеса на фоне санкций
Глава РСПП попросил Путина обеспечить условия для бизнеса на фоне санкций - РИА Новости, 25.02.2022
Глава РСПП попросил Путина обеспечить условия для бизнеса на фоне санкций
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин попросил президента РФ Владимира Путина обеспечить предсказуемость условий... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-24T19:29
2022-02-25T01:24
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
россия
санкции в отношении россии
в мире
бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774498220_0:0:3084:1735_1920x0_80_0_0_e797ea21054a3e141126d6d7fa15155e.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин попросил президента РФ Владимира Путина обеспечить предсказуемость условий ведения бизнеса на фоне санкций.Он напомнил, что в рамках этого направления РСПП уже ведет активный диалог с правительством. "Речь идет о завершении доработки механизма соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК)", - пояснил Шохин.Закон о СЗПК был принят в прошлом году, в рамках этого механизма инвестор, планирующий реализовать на территории России крупный проект, может заключить соглашение с властями и получить таким образом гарантии неизменности условий ведения бизнеса на длительный период. Если условия изменятся – инвестор может рассчитывать на компенсации из бюджета.Глава РСПП сообщил, что рассчитывает доработать с правительством этот механизм в течение месяца. "Речь идет в том числе о применении так называемого формульного подхода: в тех случаях, когда меняются существенные параметры условий реализации проектов, надо применять некие формулы, которые не гарантируют стабильности всех текущих и будущих условий, но делают предсказуемыми эти будущие условия в тех случаях, когда санкции таким триггером выступают: влияют на инфляцию, дефицит бюджета, курс рубля", - пояснил Шохин."Практика применения таких подходов может быть распространена и на друге элементы экономической политики", - добавил он.
https://radiosputnik.ria.ru/20220225/sanktsii-1774929297.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Петр Попадюк
Петр Попадюк
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774498220_353:0:3084:2048_1920x0_80_0_0_cf0bbb6469f3b9d451bd4da6c72dcc9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, санкции в отношении россии, в мире, бизнес
19:29 24.02.2022 (обновлено: 01:24 25.02.2022)
 
Глава РСПП попросил Путина обеспечить условия для бизнеса на фоне санкций

Глава РСПП Шохин попросил Путина обеспечить условия для бизнеса на фоне санкций

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин попросил президента РФ Владимира Путина обеспечить предсказуемость условий ведения бизнеса на фоне санкций.
"Хотел бы несколько соображений высказать относительно возможных решений, которые, на наш взгляд, надо принимать уже сейчас. Во-первых, насколько это возможно в нынешней ситуации, обеспечить предсказуемость условий реализации масштабных инвестиционных проектов", - заявил Шохин на встрече с главой государства в четверг.
Он напомнил, что в рамках этого направления РСПП уже ведет активный диалог с правительством. "Речь идет о завершении доработки механизма соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК)", - пояснил Шохин.
Закон о СЗПК был принят в прошлом году, в рамках этого механизма инвестор, планирующий реализовать на территории России крупный проект, может заключить соглашение с властями и получить таким образом гарантии неизменности условий ведения бизнеса на длительный период. Если условия изменятся – инвестор может рассчитывать на компенсации из бюджета.
Глава РСПП сообщил, что рассчитывает доработать с правительством этот механизм в течение месяца. "Речь идет в том числе о применении так называемого формульного подхода: в тех случаях, когда меняются существенные параметры условий реализации проектов, надо применять некие формулы, которые не гарантируют стабильности всех текущих и будущих условий, но делают предсказуемыми эти будущие условия в тех случаях, когда санкции таким триггером выступают: влияют на инфляцию, дефицит бюджета, курс рубля", - пояснил Шохин.
"Практика применения таких подходов может быть распространена и на друге элементы экономической политики", - добавил он.
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
01:20В мире
ЦБ отреагировал на санкции США в отношении российских банков
Опубликовано: Петр Попадюк
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинРоссияСанкции в отношении РоссииВ миреБизнес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала