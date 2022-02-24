https://ria.ru/20220224/biznes-1774867855.html

Глава РСПП попросил Путина обеспечить условия для бизнеса на фоне санкций

Глава РСПП попросил Путина обеспечить условия для бизнеса на фоне санкций - РИА Новости, 25.02.2022

Глава РСПП попросил Путина обеспечить условия для бизнеса на фоне санкций

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин попросил президента РФ Владимира Путина обеспечить предсказуемость условий... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-24T19:29

2022-02-24T19:29

2022-02-25T01:24

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

россия

санкции в отношении россии

в мире

бизнес

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин попросил президента РФ Владимира Путина обеспечить предсказуемость условий ведения бизнеса на фоне санкций.Он напомнил, что в рамках этого направления РСПП уже ведет активный диалог с правительством. "Речь идет о завершении доработки механизма соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК)", - пояснил Шохин.Закон о СЗПК был принят в прошлом году, в рамках этого механизма инвестор, планирующий реализовать на территории России крупный проект, может заключить соглашение с властями и получить таким образом гарантии неизменности условий ведения бизнеса на длительный период. Если условия изменятся – инвестор может рассчитывать на компенсации из бюджета.Глава РСПП сообщил, что рассчитывает доработать с правительством этот механизм в течение месяца. "Речь идет в том числе о применении так называемого формульного подхода: в тех случаях, когда меняются существенные параметры условий реализации проектов, надо применять некие формулы, которые не гарантируют стабильности всех текущих и будущих условий, но делают предсказуемыми эти будущие условия в тех случаях, когда санкции таким триггером выступают: влияют на инфляцию, дефицит бюджета, курс рубля", - пояснил Шохин."Практика применения таких подходов может быть распространена и на друге элементы экономической политики", - добавил он.

https://radiosputnik.ria.ru/20220225/sanktsii-1774929297.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

владимир путин, россия, санкции в отношении россии, в мире, бизнес