https://ria.ru/20220224/biznes-1774761610.html

Путин встретится с представителями российских деловых кругов

Путин встретится с представителями российских деловых кругов - РИА Новости, 24.02.2022

Путин встретится с представителями российских деловых кругов

Президент РФ Владимир Путин в четверг встретится с представителями деловых кругов – руководителями крупнейших компаний и предприятий, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T14:16

2022-02-24T14:16

2022-02-24T14:16

экономика

россия

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1e/1761479526_0:66:3072:1794_1920x0_80_0_0_93b886d13545692985a30a808683679b.jpg

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг встретится с представителями деловых кругов – руководителями крупнейших компаний и предприятий, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Также сегодня у президента в графике встреча с представителями российских деловых кругов - это руководители крупнейших наших предприятий, организаций, компаний в различных секторах экономики. Это те люди, которые являются крупнейшими работодателями. В первую очередь президент будет говорить с ними в рамках подготовки к посланию Федеральному собранию, ну и также, чтобы обменяться мнениями по той ситуации, которая возникает в экономике при сохранении понимания необходимости продолжения развития нашей страны после, собственно, известных событий", - сказал Песков журналистам в четверг.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".

https://ria.ru/20220224/swift-1774745859.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, владимир путин