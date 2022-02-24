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Путин встретится с представителями российских деловых кругов
Путин встретится с представителями российских деловых кругов - РИА Новости, 24.02.2022
Путин встретится с представителями российских деловых кругов
Президент РФ Владимир Путин в четверг встретится с представителями деловых кругов – руководителями крупнейших компаний и предприятий, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T14:16
2022-02-24T14:16
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг встретится с представителями деловых кругов – руководителями крупнейших компаний и предприятий, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Также сегодня у президента в графике встреча с представителями российских деловых кругов - это руководители крупнейших наших предприятий, организаций, компаний в различных секторах экономики. Это те люди, которые являются крупнейшими работодателями. В первую очередь президент будет говорить с ними в рамках подготовки к посланию Федеральному собранию, ну и также, чтобы обменяться мнениями по той ситуации, которая возникает в экономике при сохранении понимания необходимости продолжения развития нашей страны после, собственно, известных событий", - сказал Песков журналистам в четверг.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
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Влада Копылова
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экономика, россия, владимир путин
14:16 24.02.2022
 
Путин встретится с представителями российских деловых кругов

Президент Путин встретится с представителями российских деловых кругов

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг встретится с представителями деловых кругов – руководителями крупнейших компаний и предприятий, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Также сегодня у президента в графике встреча с представителями российских деловых кругов - это руководители крупнейших наших предприятий, организаций, компаний в различных секторах экономики. Это те люди, которые являются крупнейшими работодателями. В первую очередь президент будет говорить с ними в рамках подготовки к посланию Федеральному собранию, ну и также, чтобы обменяться мнениями по той ситуации, которая возникает в экономике при сохранении понимания необходимости продолжения развития нашей страны после, собственно, известных событий", - сказал Песков журналистам в четверг.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
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Опубликовано: Влада Копылова
 
ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
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