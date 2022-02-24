https://ria.ru/20220224/birzha-1774679418.html

Индекс Мосбиржи упал ниже 2200 пунктов впервые с марта 2020 года

Индекс Мосбиржи упал ниже 2200 пунктов впервые с марта 2020 года - РИА Новости, 24.02.2022

Индекс Мосбиржи упал ниже 2200 пунктов впервые с марта 2020 года

Российский рынок акций в четверг продолжает падение после начала военной спецоперации РФ в отношении Украины - индекс Мосбиржи опустился ниже 2200 пунктов... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T10:37

2022-02-24T10:37

2022-02-24T10:45

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Российский рынок акций в четверг продолжает падение после начала военной спецоперации РФ в отношении Украины - индекс Мосбиржи опустился ниже 2200 пунктов впервые с марта 2020 года, долларовый индекс РТС ушел ниже 800 пунктов впервые с февраля 2016 года, следует из данных Московской биржи.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины из-за Донбасса.Индекс Мосбиржи к 10.42 мск падает на 28,8%, до 2196,3 пункта, долларовый индекс РТС падает на 35,52%, до 790,92 пункта.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, московская биржа, россия, ртс