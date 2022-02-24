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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220224/birzha-1774679418.html
Индекс Мосбиржи упал ниже 2200 пунктов впервые с марта 2020 года
Индекс Мосбиржи упал ниже 2200 пунктов впервые с марта 2020 года - РИА Новости, 24.02.2022
Индекс Мосбиржи упал ниже 2200 пунктов впервые с марта 2020 года
Российский рынок акций в четверг продолжает падение после начала военной спецоперации РФ в отношении Украины - индекс Мосбиржи опустился ниже 2200 пунктов... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T10:37
2022-02-24T10:45
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
россия
ртс
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Российский рынок акций в четверг продолжает падение после начала военной спецоперации РФ в отношении Украины - индекс Мосбиржи опустился ниже 2200 пунктов впервые с марта 2020 года, долларовый индекс РТС ушел ниже 800 пунктов впервые с февраля 2016 года, следует из данных Московской биржи.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины из-за Донбасса.Индекс Мосбиржи к 10.42 мск падает на 28,8%, до 2196,3 пункта, долларовый индекс РТС падает на 35,52%, до 790,92 пункта.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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экономика, московская биржа, россия, ртс
10:37 24.02.2022 (обновлено: 10:45 24.02.2022)
 
Индекс Мосбиржи упал ниже 2200 пунктов впервые с марта 2020 года

Индекс Московской биржи обрушился ниже 2200 пунктов впервые с марта 2020 года

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкКотировки фондового рынка на экране в здании Московской биржи
Котировки фондового рынка на экране в здании Московской биржи - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Котировки фондового рынка на экране в здании Московской биржи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Российский рынок акций в четверг продолжает падение после начала военной спецоперации РФ в отношении Украины - индекс Мосбиржи опустился ниже 2200 пунктов впервые с марта 2020 года, долларовый индекс РТС ушел ниже 800 пунктов впервые с февраля 2016 года, следует из данных Московской биржи.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины из-за Донбасса.
Индекс Мосбиржи к 10.42 мск падает на 28,8%, до 2196,3 пункта, долларовый индекс РТС падает на 35,52%, до 790,92 пункта.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Российский рубли и евро - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
08:42Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Сбербанк предлагает купить евро по 116 рублей
Опубликовано: Влада Копылова
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаМосковская биржаРоссияРТС
 
 
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