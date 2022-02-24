https://ria.ru/20220224/birzha-1774669928.html

Индекс Мосбиржи провалился ниже 2700 пунктов впервые с 2 ноября 2020 года

Индекс Мосбиржи провалился ниже 2700 пунктов впервые с 2 ноября 2020 года - РИА Новости, 24.02.2022

Индекс Мосбиржи провалился ниже 2700 пунктов впервые с 2 ноября 2020 года

Российский рынок акций в четверг продолжает падение после начала военной спецоперации РФ в отношении Украины - индекс Мосбиржи опустился ниже 2700 пунктов... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T10:08

2022-02-24T10:08

2022-02-24T11:29

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

московская биржа

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Российский рынок акций в четверг продолжает падение после начала военной спецоперации РФ в отношении Украины - индекс Мосбиржи опустился ниже 2700 пунктов впервые с 2 ноября 2020 года, следует из данных Московской биржи.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины из-за Донбасса.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/dollar-1774605445.html

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, московская биржа