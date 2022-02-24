https://ria.ru/20220224/birzha-1774669928.html
Индекс Мосбиржи провалился ниже 2700 пунктов впервые с 2 ноября 2020 года
Индекс Мосбиржи провалился ниже 2700 пунктов впервые с 2 ноября 2020 года - РИА Новости, 24.02.2022
Индекс Мосбиржи провалился ниже 2700 пунктов впервые с 2 ноября 2020 года
Российский рынок акций в четверг продолжает падение после начала военной спецоперации РФ в отношении Украины - индекс Мосбиржи опустился ниже 2700 пунктов... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T10:08
2022-02-24T10:08
2022-02-24T11:29
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Российский рынок акций в четверг продолжает падение после начала военной спецоперации РФ в отношении Украины - индекс Мосбиржи опустился ниже 2700 пунктов впервые с 2 ноября 2020 года, следует из данных Московской биржи.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины из-за Донбасса.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, московская биржа
10:08 24.02.2022 (обновлено: 11:29 24.02.2022)
Индекс Мосбиржи провалился ниже 2700 пунктов впервые с 2 ноября 2020 года
Индекс Московской биржи провалился ниже 2700 пунктов впервые с 2 ноября 2020 года