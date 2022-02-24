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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/bezopasnost-1774902238.html
Россия отвергла попытки США решить проблему безопасности, утверждает Байден
Россия отвергла попытки США решить проблему безопасности, утверждает Байден - РИА Новости, 24.02.2022
Россия отвергла попытки США решить проблему безопасности, утверждает Байден
Президент США Джо Байден заявил, что своими действиями вокруг Украины Россия отвергла все дипломатические усилия. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T21:48
2022-02-24T21:58
в мире
сша
джо байден
россия
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
украина
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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что своими действиями вокруг Украины Россия отвергла все дипломатические усилия."Он (президент РФ Владимир Путин - ред.) отверг каждое усилие доброй воли, которое предпринимали США и союзники, чтобы ответить на наши общие обеспокоенности в сфере безопасности через диалог, чтобы избежать ненужного конфликта и страдания людей", - сказал Байден в обращении к американцам.По его словам, "российские войска начали жестокую атаку на людей Украины - без провокации. без нужды, несправедливо".Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774828363.html
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в мире, сша, джо байден, россия, владимир путин, украина
21:48 24.02.2022 (обновлено: 21:58 24.02.2022)
 
Россия отвергла попытки США решить проблему безопасности, утверждает Байден

Байден утверждает, что Россия отвергла "все попытки" США решить проблему безопасности

© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Джо Байден
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что своими действиями вокруг Украины Россия отвергла все дипломатические усилия.
"Он (президент РФ Владимир Путин - ред.) отверг каждое усилие доброй воли, которое предпринимали США и союзники, чтобы ответить на наши общие обеспокоенности в сфере безопасности через диалог, чтобы избежать ненужного конфликта и страдания людей", - сказал Байден в обращении к американцам.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
Вчера, 17:19Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В МИД прокомментировали угрозу санкций против России
По его словам, "российские войска начали жестокую атаку на людей Украины - без провокации. без нужды, несправедливо".
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Не оставили никаких шансов поступить иначе – Путин о спецоперации в Донбассе - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
Вчера, 19:37Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Путин объяснил причину спецоперации в Донбассе
Опубликовано: Петр Попадюк
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСШАДжо БайденРоссияВладимир ПутинУкраина
 
 
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