21:48 24.02.2022 (обновлено: 21:58 24.02.2022)
Россия отвергла попытки США решить проблему безопасности, утверждает Байден
Байден утверждает, что Россия отвергла "все попытки" США решить проблему безопасности
Президент США Джо Байден
ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что своими действиями вокруг Украины Россия отвергла все дипломатические усилия.
"Он (президент РФ Владимир Путин - ред.) отверг каждое усилие доброй воли, которое предпринимали США и союзники, чтобы ответить на наши общие обеспокоенности в сфере безопасности через диалог, чтобы избежать ненужного конфликта и страдания людей", - сказал Байден в обращении к американцам.
По его словам, "российские войска начали жестокую атаку на людей Украины - без провокации. без нужды, несправедливо".
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
Опубликовано: Петр Попадюк