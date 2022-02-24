16:11 24.02.2022 (обновлено: 16:33 24.02.2022)
США отказались от диалога с Россией по Украине, заявила Захарова
Захарова: США сами отказались от диалога с Россией по Украине и глобальной безопасности
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. США сами отказались от диалога с Россией по Украине и глобальной безопасности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Сегодня, вот в этот самый день российская делегация, официальная, во главе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым должна была находиться как раз на тех самых европейских просторах, от которых и с которых мы слышим в наш адрес всевозможные обвинения. А она должна была там находиться для переговоров с американской делегацией во главе с Госсекретарем США господином Блинкеном… именно американская сторона отказалась от ведения дальнейших переговоров", - сказала Захарова в эфире телеканала НТВ.
Она уточнила, что речь идёт в том числе о переговорах по вопросам глобальной безопасности, стратегической стабильности, нынешним состоянием положения дел. "Ну, и, конечно, без Украины не обошлось бы. Американская сторона направила официальный ответ российской стороне в виде послания госсекретаря США, в котором излагалось развёрнуто, достаточно в хамской манере их нежелание вести с Россией переговоры. Все это было получено Москвой до того, как началась специальная операция. И это весь мир должен знать", - добавила представитель МИД России.
Опубликовано: Наталья Макарова