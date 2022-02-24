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США отказались от диалога с Россией по Украине, заявила Захарова
США отказались от диалога с Россией по Украине, заявила Захарова - РИА Новости, 24.02.2022
США отказались от диалога с Россией по Украине, заявила Захарова
США сами отказались от диалога с Россией по Украине и глобальной безопасности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T16:11
2022-02-24T16:33
сша
россия
украина
ситуация в днр и лнр
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
политика
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. США сами отказались от диалога с Россией по Украине и глобальной безопасности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Сегодня, вот в этот самый день российская делегация, официальная, во главе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым должна была находиться как раз на тех самых европейских просторах, от которых и с которых мы слышим в наш адрес всевозможные обвинения. А она должна была там находиться для переговоров с американской делегацией во главе с Госсекретарем США господином Блинкеном… именно американская сторона отказалась от ведения дальнейших переговоров", - сказала Захарова в эфире телеканала НТВ.Она уточнила, что речь идёт в том числе о переговорах по вопросам глобальной безопасности, стратегической стабильности, нынешним состоянием положения дел. "Ну, и, конечно, без Украины не обошлось бы. Американская сторона направила официальный ответ российской стороне в виде послания госсекретаря США, в котором излагалось развёрнуто, достаточно в хамской манере их нежелание вести с Россией переговоры. Все это было получено Москвой до того, как началась специальная операция. И это весь мир должен знать", - добавила представитель МИД России.
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сша, россия, украина, ситуация в днр и лнр, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, политика
16:11 24.02.2022 (обновлено: 16:33 24.02.2022)
 
США отказались от диалога с Россией по Украине, заявила Захарова

Захарова: США сами отказались от диалога с Россией по Украине и глобальной безопасности

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. США сами отказались от диалога с Россией по Украине и глобальной безопасности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Сегодня, вот в этот самый день российская делегация, официальная, во главе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым должна была находиться как раз на тех самых европейских просторах, от которых и с которых мы слышим в наш адрес всевозможные обвинения. А она должна была там находиться для переговоров с американской делегацией во главе с Госсекретарем США господином Блинкеном… именно американская сторона отказалась от ведения дальнейших переговоров", - сказала Захарова в эфире телеканала НТВ.
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Она уточнила, что речь идёт в том числе о переговорах по вопросам глобальной безопасности, стратегической стабильности, нынешним состоянием положения дел. "Ну, и, конечно, без Украины не обошлось бы. Американская сторона направила официальный ответ российской стороне в виде послания госсекретаря США, в котором излагалось развёрнуто, достаточно в хамской манере их нежелание вести с Россией переговоры. Все это было получено Москвой до того, как началась специальная операция. И это весь мир должен знать", - добавила представитель МИД России.
Опубликовано: Наталья Макарова
 
СШАРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В миреПолитика
 
 
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