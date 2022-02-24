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США отказались от диалога с Россией по Украине, заявила Захарова

США отказались от диалога с Россией по Украине, заявила Захарова - РИА Новости, 24.02.2022

США отказались от диалога с Россией по Украине, заявила Захарова

США сами отказались от диалога с Россией по Украине и глобальной безопасности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T16:11

2022-02-24T16:11

2022-02-24T16:33

сша

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политика

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. США сами отказались от диалога с Россией по Украине и глобальной безопасности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Сегодня, вот в этот самый день российская делегация, официальная, во главе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым должна была находиться как раз на тех самых европейских просторах, от которых и с которых мы слышим в наш адрес всевозможные обвинения. А она должна была там находиться для переговоров с американской делегацией во главе с Госсекретарем США господином Блинкеном… именно американская сторона отказалась от ведения дальнейших переговоров", - сказала Захарова в эфире телеканала НТВ.Она уточнила, что речь идёт в том числе о переговорах по вопросам глобальной безопасности, стратегической стабильности, нынешним состоянием положения дел. "Ну, и, конечно, без Украины не обошлось бы. Американская сторона направила официальный ответ российской стороне в виде послания госсекретаря США, в котором излагалось развёрнуто, достаточно в хамской манере их нежелание вести с Россией переговоры. Все это было получено Москвой до того, как началась специальная операция. И это весь мир должен знать", - добавила представитель МИД России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, россия, украина, ситуация в днр и лнр, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, политика