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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/bezopasnost-1774762029.html
Безопасность Донбасса и России должна быть гарантирована, заявил Медведев
Безопасность Донбасса и России должна быть гарантирована, заявил Медведев - РИА Новости, 24.02.2022
Безопасность Донбасса и России должна быть гарантирована, заявил Медведев
Цели спецоперации по защите Донбасса были сформулированы президентом РФ Владимиром Путиным, безопасность Донбасса и РФ должна быть гарантирована, заявил... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T14:16
2022-02-24T14:22
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
россия
украина
признание днр и лнр в россии
донбасс
дмитрий медведев
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Цели спецоперации по защите Донбасса были сформулированы президентом РФ Владимиром Путиным, безопасность Донбасса и РФ должна быть гарантирована, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.Путин сообщил в четверг, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. По его словам, обстоятельства требуют решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. Главной целью спецоперации является демилитаризация и денацификация Украины, подчеркнул он."Все причины, параметры и цели специальной военной операции по защите Донбасса были исчерпывающе сформулированы президентом РФ, Верховным главнокомандующим вооруженными силами РФ. Безопасность Донбасса и России должна быть гарантирована на постоянной основе", - сказал журналистам Медведев, отвечая на просьбу прокомментировать спецоперацию.
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ситуация в днр и лнр, в мире, россия, украина, признание днр и лнр в россии, донбасс, дмитрий медведев
14:16 24.02.2022 (обновлено: 14:22 24.02.2022)
 
Безопасность Донбасса и России должна быть гарантирована, заявил Медведев

Зампред Совбеза Медведев: безопасность Донбасса и России должна быть гарантирована

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Цели спецоперации по защите Донбасса были сформулированы президентом РФ Владимиром Путиным, безопасность Донбасса и РФ должна быть гарантирована, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Путин сообщил в четверг, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. По его словам, обстоятельства требуют решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. Главной целью спецоперации является демилитаризация и денацификация Украины, подчеркнул он.
"Все причины, параметры и цели специальной военной операции по защите Донбасса были исчерпывающе сформулированы президентом РФ, Верховным главнокомандующим вооруженными силами РФ. Безопасность Донбасса и России должна быть гарантирована на постоянной основе", - сказал журналистам Медведев, отвечая на просьбу прокомментировать спецоперацию.
Путин объявляет о начале специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
05:50
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Опубликовано: Кирилл Волков
 
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