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Безопасность Донбасса и России должна быть гарантирована, заявил Медведев

Безопасность Донбасса и России должна быть гарантирована, заявил Медведев - РИА Новости, 24.02.2022

Безопасность Донбасса и России должна быть гарантирована, заявил Медведев

Цели спецоперации по защите Донбасса были сформулированы президентом РФ Владимиром Путиным, безопасность Донбасса и РФ должна быть гарантирована, заявил... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T14:16

2022-02-24T14:16

2022-02-24T14:22

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Цели спецоперации по защите Донбасса были сформулированы президентом РФ Владимиром Путиным, безопасность Донбасса и РФ должна быть гарантирована, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.Путин сообщил в четверг, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. По его словам, обстоятельства требуют решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. Главной целью спецоперации является демилитаризация и денацификация Украины, подчеркнул он."Все причины, параметры и цели специальной военной операции по защите Донбасса были исчерпывающе сформулированы президентом РФ, Верховным главнокомандующим вооруженными силами РФ. Безопасность Донбасса и России должна быть гарантирована на постоянной основе", - сказал журналистам Медведев, отвечая на просьбу прокомментировать спецоперацию.

https://ria.ru/20220224/operatsiya-1774620380.html

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украина

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Кирилл Волков

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