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Безопасность Донбасса и России должна быть гарантирована, заявил Медведев
Безопасность Донбасса и России должна быть гарантирована, заявил Медведев - РИА Новости, 24.02.2022
Безопасность Донбасса и России должна быть гарантирована, заявил Медведев
Цели спецоперации по защите Донбасса были сформулированы президентом РФ Владимиром Путиным, безопасность Донбасса и РФ должна быть гарантирована, заявил... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T14:16
2022-02-24T14:16
2022-02-24T14:22
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Цели спецоперации по защите Донбасса были сформулированы президентом РФ Владимиром Путиным, безопасность Донбасса и РФ должна быть гарантирована, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.Путин сообщил в четверг, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. По его словам, обстоятельства требуют решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. Главной целью спецоперации является демилитаризация и денацификация Украины, подчеркнул он."Все причины, параметры и цели специальной военной операции по защите Донбасса были исчерпывающе сформулированы президентом РФ, Верховным главнокомандующим вооруженными силами РФ. Безопасность Донбасса и России должна быть гарантирована на постоянной основе", - сказал журналистам Медведев, отвечая на просьбу прокомментировать спецоперацию.
https://ria.ru/20220224/operatsiya-1774620380.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, в мире, россия, украина, признание днр и лнр в россии, донбасс, дмитрий медведев
14:16 24.02.2022 (обновлено: 14:22 24.02.2022)
Безопасность Донбасса и России должна быть гарантирована, заявил Медведев
Зампред Совбеза Медведев: безопасность Донбасса и России должна быть гарантирована