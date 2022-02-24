https://ria.ru/20220224/bezhentsy-1774913844.html

Аксенов заявил о готовности Крыма разместить более шести тысяч беженцев

Аксенов заявил о готовности Крыма разместить более шести тысяч беженцев - РИА Новости, 24.02.2022

Аксенов заявил о готовности Крыма разместить более шести тысяч беженцев

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что регион готов разместить более 6 тысяч беженцев. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T22:59

2022-02-24T22:59

2022-02-24T22:59

обострение ситуации в днр и лнр

эвакуация жителей днр и лнр в россию

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что регион готов разместить более 6 тысяч беженцев."У нас с точки зрения размещения есть более 6 тысяч коек, которые готовы принять беженцев. При этом 1,5 тысячи уже полностью подготовлены. Остальные в течение нескольких дней оперативные меры позволят ввести в строй", - сказал Аксенов в эфире "Соловьев Live".По его словам, Крым находится в ожидании и готов выполнить задачи федерального центра по приему беженцев из Донбасса.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

эвакуация жителей днр и лнр в россию, общество, республика крым, донбасс, лнр, днр