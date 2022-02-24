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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/bezhentsy-1774913844.html
Аксенов заявил о готовности Крыма разместить более шести тысяч беженцев
Аксенов заявил о готовности Крыма разместить более шести тысяч беженцев - РИА Новости, 24.02.2022
Аксенов заявил о готовности Крыма разместить более шести тысяч беженцев
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что регион готов разместить более 6 тысяч беженцев. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T22:59
2022-02-24T22:59
обострение ситуации в днр и лнр
эвакуация жителей днр и лнр в россию
общество
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что регион готов разместить более 6 тысяч беженцев."У нас с точки зрения размещения есть более 6 тысяч коек, которые готовы принять беженцев. При этом 1,5 тысячи уже полностью подготовлены. Остальные в течение нескольких дней оперативные меры позволят ввести в строй", - сказал Аксенов в эфире "Соловьев Live".По его словам, Крым находится в ожидании и готов выполнить задачи федерального центра по приему беженцев из Донбасса.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220223/bezhentsy-1774524585.html
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Наталья Макарова
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эвакуация жителей днр и лнр в россию, общество, республика крым, донбасс, лнр, днр
22:59 24.02.2022
 
Аксенов заявил о готовности Крыма разместить более шести тысяч беженцев

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что регион готов разместить более шести тысяч беженцев

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВ Симферополе
В Симферополе - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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В Симферополе
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что регион готов разместить более 6 тысяч беженцев.
"У нас с точки зрения размещения есть более 6 тысяч коек, которые готовы принять беженцев. При этом 1,5 тысячи уже полностью подготовлены. Остальные в течение нескольких дней оперативные меры позволят ввести в строй", - сказал Аксенов в эфире "Соловьев Live".
По его словам, Крым находится в ожидании и готов выполнить задачи федерального центра по приему беженцев из Донбасса.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Эвакуированные жители ДНР и ЛНР заселяются в пункт временного размещения в Белгороде - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
23 февраля, 13:08Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Кузнецова призвала сократить бюрократию при работе с беженцами из Донбасса
Опубликовано: Наталья Макарова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюОбществоРеспублика КрымДонбассЛНРДНР
 
 
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