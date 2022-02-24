В Орловской области ожидают прибытия большой группы беженцев из Донбасса
Орловская область начала размещать беженцев, самостоятельно прибывающих из ЛНР и ДНР
Беженцы из ДНР и ЛНР
БРЯНСК, 24 фев - РИА Новости. Орловская область разместила в гостинице 19 семей, прибывших из ЛНР и ДНР, и ожидает прибытия большой группы беженцев в пятницу, сообщил РИА Новости советник губернатора Сергей Лежнев.
По его словам, губернатор Орловской области Андрей Клычков сегодня посетил гостиницу "Русь" где организован пункт временного размещения беженцев с ДНР и ЛНР, посмотрел, какие для них созданы условия, пообщался с первыми беженцами.
"Приезжают они сами. Приехало 19 семей, они все расселены. По ситуации нормально все, завтра ждем приезда еще сотни человек, которые приедут самостоятельно", - сказал собеседник агентства.
По его словам, не исключено и прибытие 500 человек, которых организованно направят на размещение в Орловскую область.
Клычков в Instagram сообщил, что регион готов к приему и размещению людей.
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.
Утром в четверг президент РФ объявил, что принял решение о специальной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
Опубликовано: Наталья Макарова