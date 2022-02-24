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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/bezhentsy-1774874634.html
В Орловской области ожидают прибытия большой группы беженцев из Донбасса
В Орловской области ожидают прибытия большой группы беженцев из Донбасса - РИА Новости, 24.02.2022
В Орловской области ожидают прибытия большой группы беженцев из Донбасса
Орловская область разместила в гостинице 19 семей, прибывших из ЛНР и ДНР, и ожидает прибытия большой группы беженцев в пятницу, сообщил РИА Новости советник... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T20:05
2022-02-24T20:05
обострение ситуации в днр и лнр
эвакуация жителей днр и лнр в россию
в мире
владимир путин
андрей клычков
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
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БРЯНСК, 24 фев - РИА Новости. Орловская область разместила в гостинице 19 семей, прибывших из ЛНР и ДНР, и ожидает прибытия большой группы беженцев в пятницу, сообщил РИА Новости советник губернатора Сергей Лежнев.По его словам, губернатор Орловской области Андрей Клычков сегодня посетил гостиницу "Русь" где организован пункт временного размещения беженцев с ДНР и ЛНР, посмотрел, какие для них созданы условия, пообщался с первыми беженцами."Приезжают они сами. Приехало 19 семей, они все расселены. По ситуации нормально все, завтра ждем приезда еще сотни человек, которые приедут самостоятельно", - сказал собеседник агентства.По его словам, не исключено и прибытие 500 человек, которых организованно направят на размещение в Орловскую область.Клычков в Instagram сообщил, что регион готов к приему и размещению людей.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.Утром в четверг президент РФ объявил, что принял решение о специальной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220224/donbass-1774800017.html
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луганская народная республика
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эвакуация жителей днр и лнр в россию, в мире, владимир путин, андрей клычков, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, орловская область
20:05 24.02.2022
 
В Орловской области ожидают прибытия большой группы беженцев из Донбасса

Орловская область начала размещать беженцев, самостоятельно прибывающих из ЛНР и ДНР

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБеженцы из ДНР и ЛНР
Беженцы из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Беженцы из ДНР и ЛНР
Читать ria.ru в
БРЯНСК, 24 фев - РИА Новости. Орловская область разместила в гостинице 19 семей, прибывших из ЛНР и ДНР, и ожидает прибытия большой группы беженцев в пятницу, сообщил РИА Новости советник губернатора Сергей Лежнев.
По его словам, губернатор Орловской области Андрей Клычков сегодня посетил гостиницу "Русь" где организован пункт временного размещения беженцев с ДНР и ЛНР, посмотрел, какие для них созданы условия, пообщался с первыми беженцами.
"Приезжают они сами. Приехало 19 семей, они все расселены. По ситуации нормально все, завтра ждем приезда еще сотни человек, которые приедут самостоятельно", - сказал собеседник агентства.
По его словам, не исключено и прибытие 500 человек, которых организованно направят на размещение в Орловскую область.
Клычков в Instagram сообщил, что регион готов к приему и размещению людей.
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В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.
Утром в четверг президент РФ объявил, что принял решение о специальной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
Инфографика
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Опубликовано: Наталья Макарова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюВ миреВладимир ПутинАндрей КлычковДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаОрловская область
 
 
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