https://ria.ru/20220224/bezhentsy-1774874634.html

В Орловской области ожидают прибытия большой группы беженцев из Донбасса

В Орловской области ожидают прибытия большой группы беженцев из Донбасса - РИА Новости, 24.02.2022

В Орловской области ожидают прибытия большой группы беженцев из Донбасса

Орловская область разместила в гостинице 19 семей, прибывших из ЛНР и ДНР, и ожидает прибытия большой группы беженцев в пятницу, сообщил РИА Новости советник... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T20:05

2022-02-24T20:05

2022-02-24T20:05

обострение ситуации в днр и лнр

эвакуация жителей днр и лнр в россию

в мире

владимир путин

андрей клычков

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

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БРЯНСК, 24 фев - РИА Новости. Орловская область разместила в гостинице 19 семей, прибывших из ЛНР и ДНР, и ожидает прибытия большой группы беженцев в пятницу, сообщил РИА Новости советник губернатора Сергей Лежнев.По его словам, губернатор Орловской области Андрей Клычков сегодня посетил гостиницу "Русь" где организован пункт временного размещения беженцев с ДНР и ЛНР, посмотрел, какие для них созданы условия, пообщался с первыми беженцами."Приезжают они сами. Приехало 19 семей, они все расселены. По ситуации нормально все, завтра ждем приезда еще сотни человек, которые приедут самостоятельно", - сказал собеседник агентства.По его словам, не исключено и прибытие 500 человек, которых организованно направят на размещение в Орловскую область.Клычков в Instagram сообщил, что регион готов к приему и размещению людей.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.Утром в четверг президент РФ объявил, что принял решение о специальной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/donbass-1774800017.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

эвакуация жителей днр и лнр в россию, в мире, владимир путин, андрей клычков, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, орловская область