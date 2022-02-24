https://ria.ru/20220224/bezhentsy-1774859638.html
В ПВР в Ростовской области находятся 93 тысячи беженцев из Донбасса
В ПВР в Ростовской области находятся 93 тысячи беженцев из Донбасса - РИА Новости, 24.02.2022
В ПВР в Ростовской области находятся 93 тысячи беженцев из Донбасса
На сегодняшний день больше 93 тысяч беженцев с Донбасса содержатся в пунктах временного размещения (ПВР) Ростовской области, больше половины из них дети, заявил РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T18:57
2022-02-24T18:57
2022-02-24T18:57
обострение ситуации в днр и лнр
общество
ростовская область
андрей турчак
эвакуация жителей днр и лнр в россию
донецкая народная республика
луганская народная республика
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/13/1773789624_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_5d9271e71eb7ec3092e9af6048ea65e3.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. На сегодняшний день больше 93 тысяч беженцев с Донбасса содержатся в пунктах временного размещения (ПВР) Ростовской области, больше половины из них дети, заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак."Я только вернулся из Ростова (на Дону - ред.), который принимает основной поток беженцев. Мы посетили целый ряд пунктов временного размещения. Среди беженцев больше половины - это дети. На сегодняшний день больше 93 тысяч человек содержатся в пунктах временного размещения, соответственно можно рассчитать сколько там детей", - сказал Турчак на совещании по строительству детсадов и школ, а также по капитальному ремонту школ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220224/donbass-1774800017.html
ростовская область
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/13/1773789624_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_5255f517e9181c69c0e5361bde4e1fc7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, ростовская область, андрей турчак, эвакуация жителей днр и лнр в россию, донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс
В ПВР в Ростовской области находятся 93 тысячи беженцев из Донбасса
Секретарь генсовета ЕР Турчак: в ПВР в Ростовской области находятся 93 тысячи беженцев