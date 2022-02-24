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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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В ПВР в Ростовской области находятся 93 тысячи беженцев из Донбасса
В ПВР в Ростовской области находятся 93 тысячи беженцев из Донбасса - РИА Новости, 24.02.2022
В ПВР в Ростовской области находятся 93 тысячи беженцев из Донбасса
На сегодняшний день больше 93 тысяч беженцев с Донбасса содержатся в пунктах временного размещения (ПВР) Ростовской области, больше половины из них дети, заявил РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T18:57
2022-02-24T18:57
обострение ситуации в днр и лнр
общество
ростовская область
андрей турчак
эвакуация жителей днр и лнр в россию
донецкая народная республика
луганская народная республика
донбасс
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. На сегодняшний день больше 93 тысяч беженцев с Донбасса содержатся в пунктах временного размещения (ПВР) Ростовской области, больше половины из них дети, заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак."Я только вернулся из Ростова (на Дону - ред.), который принимает основной поток беженцев. Мы посетили целый ряд пунктов временного размещения. Среди беженцев больше половины - это дети. На сегодняшний день больше 93 тысяч человек содержатся в пунктах временного размещения, соответственно можно рассчитать сколько там детей", - сказал Турчак на совещании по строительству детсадов и школ, а также по капитальному ремонту школ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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ростовская область
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Наталья Макарова
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общество, ростовская область, андрей турчак, эвакуация жителей днр и лнр в россию, донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс
18:57 24.02.2022
 
В ПВР в Ростовской области находятся 93 тысячи беженцев из Донбасса

Секретарь генсовета ЕР Турчак: в ПВР в Ростовской области находятся 93 тысячи беженцев

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкЛюди в палатке временного размещения на контрольно-пропускном пункте "Матвеев Курган" в Ростовской области
Люди в палатке временного размещения на контрольно-пропускном пункте Матвеев Курган в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Люди в палатке временного размещения на контрольно-пропускном пункте "Матвеев Курган" в Ростовской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. На сегодняшний день больше 93 тысяч беженцев с Донбасса содержатся в пунктах временного размещения (ПВР) Ростовской области, больше половины из них дети, заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
"Я только вернулся из Ростова (на Дону - ред.), который принимает основной поток беженцев. Мы посетили целый ряд пунктов временного размещения. Среди беженцев больше половины - это дети. На сегодняшний день больше 93 тысяч человек содержатся в пунктах временного размещения, соответственно можно рассчитать сколько там детей", - сказал Турчак на совещании по строительству детсадов и школ, а также по капитальному ремонту школ.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Украинский военный на позиции в Луганской области - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
Вчера, 16:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Жительница Барнаула рассказала, как убегала из Луганской области
Опубликовано: Наталья Макарова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРОбществоРостовская областьАндрей ТурчакЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДонбасс
 
 
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