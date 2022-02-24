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В ПВР в Ростовской области находятся 93 тысячи беженцев из Донбасса

В ПВР в Ростовской области находятся 93 тысячи беженцев из Донбасса - РИА Новости, 24.02.2022

В ПВР в Ростовской области находятся 93 тысячи беженцев из Донбасса

На сегодняшний день больше 93 тысяч беженцев с Донбасса содержатся в пунктах временного размещения (ПВР) Ростовской области, больше половины из них дети, заявил РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T18:57

2022-02-24T18:57

2022-02-24T18:57

обострение ситуации в днр и лнр

общество

ростовская область

андрей турчак

эвакуация жителей днр и лнр в россию

донецкая народная республика

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донбасс

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. На сегодняшний день больше 93 тысяч беженцев с Донбасса содержатся в пунктах временного размещения (ПВР) Ростовской области, больше половины из них дети, заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак."Я только вернулся из Ростова (на Дону - ред.), который принимает основной поток беженцев. Мы посетили целый ряд пунктов временного размещения. Среди беженцев больше половины - это дети. На сегодняшний день больше 93 тысяч человек содержатся в пунктах временного размещения, соответственно можно рассчитать сколько там детей", - сказал Турчак на совещании по строительству детсадов и школ, а также по капитальному ремонту школ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/donbass-1774800017.html

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донецкая народная республика

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

общество, ростовская область, андрей турчак, эвакуация жителей днр и лнр в россию, донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс