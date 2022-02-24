https://ria.ru/20220224/bezhentsy-1774832598.html

Прибывающих в Крым беженцев проверят на коронавирус

Прибывающих в Крым беженцев проверят на коронавирус - РИА Новости, 24.02.2022

Прибывающих в Крым беженцев проверят на коронавирус

Прибывающих в Крым беженцев из Украины будут проверять на COVID-19, при необходимости вакцинировать, обеспечивать бесплатным питанием и предметами первой... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T17:34

2022-02-24T17:34

2022-02-24T18:49

обострение ситуации в днр и лнр

донбасс

коронавирус covid-19

республика крым

общество

эвакуация жителей днр и лнр в россию

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754717978_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_108bfe10cff691eedc8fe3486fb3f687.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Прибывающих в Крым беженцев из Украины будут проверять на COVID-19, при необходимости вакцинировать, обеспечивать бесплатным питанием и предметами первой необходимости, говорится в указе главы республики.Ранее сообщалось, что в северной части Крыма на границе с Украиной развернуты первые два пункта временного размещения на случай прибытия беженцев."В пунктах временного размещения прибывших лиц обеспечить проведение первичного медицинского осмотра, лабораторного исследования на предмет наличия новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а в случае необходимости госпитализацию в медицинские организации для оказания медицинской помощи в стационарных условиях в соответствии с профилем заболевания", - говорится в указе, опубликованном на сайте крымского правительства.Кроме того, также предписано провести профилактические прививки и работу по иммунопрофилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и прочих инфекционных заболеваний среди прибывших лиц.Глава республики также поручил профильным министерствам обеспечить первоочередное жизнеобеспечение беженцев, в том числе условия проживания и питания.Президент России Владимир Путин в четверг объявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса он принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220222/bezhentsy-1774369356.html

https://ria.ru/20220223/bezhentsy-1774509423.html

донбасс

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донбасс, коронавирус covid-19, республика крым, общество, эвакуация жителей днр и лнр в россию