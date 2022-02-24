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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/bezhentsy-1774832598.html
Прибывающих в Крым беженцев проверят на коронавирус
Прибывающих в Крым беженцев проверят на коронавирус - РИА Новости, 24.02.2022
Прибывающих в Крым беженцев проверят на коронавирус
Прибывающих в Крым беженцев из Украины будут проверять на COVID-19, при необходимости вакцинировать, обеспечивать бесплатным питанием и предметами первой... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T17:34
2022-02-24T18:49
обострение ситуации в днр и лнр
донбасс
коронавирус covid-19
республика крым
общество
эвакуация жителей днр и лнр в россию
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Прибывающих в Крым беженцев из Украины будут проверять на COVID-19, при необходимости вакцинировать, обеспечивать бесплатным питанием и предметами первой необходимости, говорится в указе главы республики.Ранее сообщалось, что в северной части Крыма на границе с Украиной развернуты первые два пункта временного размещения на случай прибытия беженцев."В пунктах временного размещения прибывших лиц обеспечить проведение первичного медицинского осмотра, лабораторного исследования на предмет наличия новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а в случае необходимости госпитализацию в медицинские организации для оказания медицинской помощи в стационарных условиях в соответствии с профилем заболевания", - говорится в указе, опубликованном на сайте крымского правительства.Кроме того, также предписано провести профилактические прививки и работу по иммунопрофилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и прочих инфекционных заболеваний среди прибывших лиц.Глава республики также поручил профильным министерствам обеспечить первоочередное жизнеобеспечение беженцев, в том числе условия проживания и питания.Президент России Владимир Путин в четверг объявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса он принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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донбасс, коронавирус covid-19, республика крым, общество, эвакуация жителей днр и лнр в россию
17:34 24.02.2022 (обновлено: 18:49 24.02.2022)
 
Прибывающих в Крым беженцев проверят на коронавирус

Прибывающих в Крым беженцев будут проверять на COVID-19, при необходимости вакцинировать

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник маркирует тест-полоски во время экспресс-тестирования на Covid-19
Медицинский сотрудник маркирует тест-полоски во время экспресс-тестирования на Covid-19 - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Медицинский сотрудник маркирует тест-полоски во время экспресс-тестирования на Covid-19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Прибывающих в Крым беженцев из Украины будут проверять на COVID-19, при необходимости вакцинировать, обеспечивать бесплатным питанием и предметами первой необходимости, говорится в указе главы республики.
Ранее сообщалось, что в северной части Крыма на границе с Украиной развернуты первые два пункта временного размещения на случай прибытия беженцев.
"В пунктах временного размещения прибывших лиц обеспечить проведение первичного медицинского осмотра, лабораторного исследования на предмет наличия новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а в случае необходимости госпитализацию в медицинские организации для оказания медицинской помощи в стационарных условиях в соответствии с профилем заболевания", - говорится в указе, опубликованном на сайте крымского правительства.
Кроме того, также предписано провести профилактические прививки и работу по иммунопрофилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и прочих инфекционных заболеваний среди прибывших лиц.
Медицинский сотрудник в защитном костюме берет тест на CoVID-19 - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
22 февраля, 15:43Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Ростовской области более семи тысяч беженцев прошли ПЦР-тестирование
Глава республики также поручил профильным министерствам обеспечить первоочередное жизнеобеспечение беженцев, в том числе условия проживания и питания.
Президент России Владимир Путин в четверг объявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса он принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.
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Жители Донецкой и Луганской народных республик, прибывшие на железнодорожный вокзал в России - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
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В Рязанской области госпитализировали 27 беженцев из Донбасса
Опубликовано: Наталья Макарова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРДонбассКоронавирус COVID-19Республика КрымОбществоЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию
 
 
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