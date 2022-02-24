17:34 24.02.2022 (обновлено: 18:49 24.02.2022)
Прибывающих в Крым беженцев проверят на коронавирус
Прибывающих в Крым беженцев будут проверять на COVID-19, при необходимости вакцинировать
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник маркирует тест-полоски во время экспресс-тестирования на Covid-19
Медицинский сотрудник маркирует тест-полоски во время экспресс-тестирования на Covid-19
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Прибывающих в Крым беженцев из Украины будут проверять на COVID-19, при необходимости вакцинировать, обеспечивать бесплатным питанием и предметами первой необходимости, говорится в указе главы республики.
Ранее сообщалось, что в северной части Крыма на границе с Украиной развернуты первые два пункта временного размещения на случай прибытия беженцев.
"В пунктах временного размещения прибывших лиц обеспечить проведение первичного медицинского осмотра, лабораторного исследования на предмет наличия новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а в случае необходимости госпитализацию в медицинские организации для оказания медицинской помощи в стационарных условиях в соответствии с профилем заболевания", - говорится в указе, опубликованном на сайте крымского правительства.
Кроме того, также предписано провести профилактические прививки и работу по иммунопрофилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и прочих инфекционных заболеваний среди прибывших лиц.
Глава республики также поручил профильным министерствам обеспечить первоочередное жизнеобеспечение беженцев, в том числе условия проживания и питания.
Президент России Владимир Путин в четверг объявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса он принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.
Опубликовано: Наталья Макарова