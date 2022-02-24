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Границу России за сутки пересекли более девяти тысяч беженцев из Донбасса

Границу России за сутки пересекли более девяти тысяч беженцев из Донбасса - РИА Новости, 24.02.2022

Границу России за сутки пересекли более девяти тысяч беженцев из Донбасса

Более 9 тысяч эвакуированных из Донбасса пересекли пункты пропуска на границе с РФ за сутки, сообщает погрануправление ФСБ по Ростовской области. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T10:06

2022-02-24T10:06

2022-02-24T10:32

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 фев - РИА Новости. Более 9 тысяч эвакуированных из Донбасса пересекли пункты пропуска на границе с РФ за сутки, сообщает погрануправление ФСБ по Ростовской области."За истекшие сутки через пункты пропуска границу пересекло более 9000 граждан, эвакуированных с территории республик Донбасса", - говорится в сообщении.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. Лидеры ДНР и ЛНР 19 февраля подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин 21 февраля обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах он поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, донбасс, ситуация в днр и лнр